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Все чаще в Киеве коронавирусом болеют дети, самому маленькому пациенту - 10 дней от роду

Пятница, 26 июня 2020, 12:36

В Киеве увеличивается количество детей, которые болеют коронавирусом.

Источник: глава столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Хочу заметить, что увеличивается количество детей, которые заболевают коронавирусом. Только в этом месяце в Киеве заболели 139 детей. Всего за период пандемии - 377. В стационарах больниц сегодня находятся 16 детей".

Детали: По словам мэра, самому маленькому из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего 10 дней. Больше всего болеют дети в возрасте от 10-ти до 14-ти лет.

Кличко еще раз обратился ко всем: призвал объяснять детям о необходимости соблюдать правила безопасности и показывать им это собственным примером.

Предыстория: 

  • За минувшие сутки заболевание коронавирусом обнаружили у 115 киевлян, один человек умер. Всего в столице уже 4724 подтвержденных случая заболевания COVID-19. От коронавируса умерли 102 жителя Киева, преодолели коронавирус 1490 киевлян.
  • Средний показатель летальности в стране - 2,6%. Глава Минздрава Максим Степанов призвал носить защитные маски в общественных местах, соблюдать дистанцию и придерживаться других противоэпидемических мер. По его словам, это не только уменьшает риск передачи коронавируса, но и снижает шансы попасть в больницу с тяжелой формой COVID-19.

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Темы: коронавирусКиев


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