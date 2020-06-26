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Дві третини українців переконані, що коронавірус створили спеціально

П'ятниця, 26 червня 2020, 12:38
Дві третини українців переконані, що коронавірус створили спеціально
Фото 34.ua

66% українців вважають, що коронавірус був створений штучно, з них 37% – переконані, що COVID-19 був "спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам".

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 31 травня –  4 червня

Дослівно: "37% – обрали варіант, що коронавірус був "спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам".

Ще 29% обрали варіант, що коронавірус "зроблений штучно у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю". (Таким чином, 66% респондентів обрали один з двох варіантів, який означає штучне походження коронавірусу)". 

 

Деталі: У те, що коронавірус з’явився природним шляхом і потім поширився світом, вірять 18% опитаних.

Під час інтерв’ю респондентів просили обрати, з яким з трьох тверджень щодо походження коронавірусу і його поширення у світі вони згодні в більшій мірі. Твердження охоплюють такі погляди: 1) природне виникнення і згодом поширення у світі; 2) штучна розробка в лабораторії, але випадкове поширення у світі; 3) спеціальна розробка і навмисне поширення у світі для зменшення чисельності населення та/або завдання шкоди окремим країнам. Крім цього, респонденти могли назвати свій варіант.

Людям, які обрали варіант про штучне походження, але випадкове поширення у світі, ставили додаткове запитання, у якій, на їхню думку, країні був штучно створений коронавірус? Запитання ставили у відкритій формі, тобто варіанти відповідей не пропонувалися.

70% респондентів вважають, що коронавірус був штучно розроблений у Китаї, ще 5% назвали США, 3% – Росію. Інші країни називалися рідше. 

 

Людям, які вірять у навмисну розробку і поширення коронавірусу, ставили питання, хто за це відповідальний. 

Половина респондентів (49%) не змогли відповісти. Водночас, 26% вважають, що Китай відповідальний за розробку і навмисне поширення коронавірусу, далі йдуть США (11%) і Росія (2%). Інші відповіді називалися рідше. 

 

Дослідження тривало з 31 травня до 4 червня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитали 2000 респондентів  віці від 18 років і старше.

До вибірки не включали тимчасово анексований Крим та окуповані території Донбасу.  

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,4% – для показників, близьких до 10%.

Що було раніше: У квітні глава Уханьського інституту вірусології Юань Чжімін заявив що немає ніяких доказів, які б говорили, що коронавірус COVID-19 створили штучно.

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Передісторія:

  • У грудні 2019 року у китайському місті Ухань, провінція Хубей, зафіксували спалах нового коронавірусу. Вірус почав швидко поширюватися світом. 
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Станом на 26 червня в світі підтверджено 9 мільйонів 732 тисячі 831 зараження коронавірусом, 5 мільйонів 265 тисяч 686 осіб подолали хворобу, 492 тисячі 242 людини померли.

Українська правда

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Теми: коронавірусопитування
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