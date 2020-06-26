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Две трети украинцев убеждены, что коронавирус создали специально

Пятница, 26 июня 2020, 12:38
Две трети украинцев убеждены, что коронавирус создали специально
Фото 34.ua

66% украинцев считают, что коронавирус был создан искусственно, из них 37% – убеждены, что COVID-19 был "специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или нанесения ущерба отдельным странам".

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведено 31 мая – 4 июня

Дословно: "37% – выбрали вариант, что коронавирус был "специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или нанесения ущерба отдельным странам". 

Еще 29% выбрали вариант, что коронавирус "сделан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью". (Таким образом, 66% респондентов выбрали один из двух вариантов, который означает искусственное происхождение коронавируса)". 

 

Детали: В то, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился по миру, верят 18% опрошенных.

Во время интервью респондентов просили выбрать, с каким из трех утверждений о происхождении коронавируса и его распространении в мире они согласны в большей степени. Утверждения охватывают такие взгляды: 1) естественное возникновения и впоследствии распространение в мире; 2) искусственная разработка в лаборатории, но случайное распространение в мире; 3) специальная разработка и умышленное распространение в мире для уменьшения численности населения и/или нанесения ущерба отдельным странам. Кроме этого, респонденты могли назвать свой вариант.

Людям, которые выбрали вариант об искусственном происхождении, но случайном распространении в мире, ставили дополнительный вопрос, в какой, по их мнению, стране был искусственно создан коронавирус? Вопрос задавали в открытой форме, то есть варианты ответов не предлагались.

70% респондентов считают, что коронавирус был искусственно разработан в Китае, еще 5% назвали США, 3% – Россию. Другие страны назывались реже. 

 

Людям, которые верят в специальную разработку и распространение коронавируса, задавали вопрос, кто за это ответственен.

Половина респондентов (49%) затруднились ответить. В то же время, 26% считают, что Китай ответственный за разработку и умышленное распространение коронавируса, далее следуют США (11%) и Россия (2%). Другие ответы назывались реже. 

 

Исследование продолжалось с 31 мая по 4 июня. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основании случайной выборки мобильных телефонных номеров опросили 2000 респондентов возрасте от 18 лет и старше.

В выборку не включали временно аннексированный Крым и оккупированные территории Донбасса.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,4 % – для показателей, близких к 10%.

Что было раньше: В апреле глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявляет, что нет никаких свидетельств, которые бы говорили, что коронавирус COVID-19 создали искусственным путем.

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Предыстория: 

  • В декабре 2019 года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, зафиксировали вспышку нового коронавируса. Вирус начал быстро распространяться по миру.   
  • 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • По состоянию на 26 июня в мире подтверждено 9 миллионов 732 тысячи 831 заражение коронавирусом, 5 миллионов 265 тысяч 686 человек преодолели болезнь, 492 тысячи 242 человека умерли. 

Украинская правда

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Темы: коронавирусопрос
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