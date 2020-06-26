Зеленский уволил главу ОГА, которого поймали на взятке

Президент Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации. Накануне Балоня поймали на вымогательстве почти 2 млн грн взятки.

Источник: пресс-служба ОП

Прямая речь: "Получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины информацию о том, что в окружении главы областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона Украины.

Закон один для всех. Поэтому когда я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу облгосадминистрации. А правоохранительные органы должны заниматься всем остальным.

Нет "наши - не наши". Украл - садись (за решетку - ред.)".

Что было раньше: 25 июня в СБУ сообщили, что поймали председателя одного из областных госадминистраций и должностное лицо этой же ОГА на вымогательстве 1,8 млн гривен.

По данным УП, задержанным оказался председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

25 июня Кабинет министров согласовал отставку Балоня с поста председателя Кировоградской областной госадминистрации.

Зеленский назначил экс-заместителя председателя Херсонской областной государственной администрации, бывшего следователя Андрея Балоня главой Кировоградской ОГА в начале ноября 2019 года.