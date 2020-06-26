Українського військового поранили на Донбасі, обстріли не вщухають

Від початку доби збройні формування Російської Федерації 6 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, в наслідок чого отримав поранення один військовий.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Бойовики застосували під час обстрілів заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120 мм та 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Обстріли здійснювалися неподалік населеного пункту Кримське, околицях Катеринівки і Хутору Вільний. Крім того, обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї зафіксовано поблизу Шумів.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримали поранення.

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