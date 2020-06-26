Украинского военного ранили на Донбассе, обстрелы не прекращаются
Пятница, 26 июня 2020, 17:48
С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, вследствие чего получил ранения один военный.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: Боевики применили во время обстрелов запрещеные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Обстрелы осуществлялись недалеко от населенного пункта Крымское, в районах Катериновки и Хутора Вольный. Кроме того, обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия зафиксирован вблизи Шумов.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получили ранения. Его доставили в больницу.
Предыстория:
- Украинские военные 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила уничтожили на Донбассе переносную станцию наземной разведки врага ПСНР-8 "Кредо-М1" российского производства.