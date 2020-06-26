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Украинского военного ранили на Донбассе, обстрелы не прекращаются

Пятница, 26 июня 2020, 17:48
Украинского военного ранили на Донбассе, обстрелы не прекращаются

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, вследствие чего получил ранения один военный.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Боевики применили во время обстрелов запрещеные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы осуществлялись недалеко от населенного пункта Крымское, в районах Катериновки и Хутора Вольный. Кроме того, обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия зафиксирован вблизи Шумов.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получили ранения. Его доставили в больницу.

Предыстория:

  • Украинские военные 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила уничтожили на Донбассе переносную станцию ​​наземной разведки врага ПСНР-8 "Кредо-М1" российского производства.

Темы: ДонбассООС
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