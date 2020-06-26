Російський суд заочно арештував Муждабаєва

Суд у Москві санкціонував арешт журналіста, заступника генерального директора телеканалу ATR Айдера Муждабаєва, якого в Росії звинувачують в закликах до тероризму.

Джерело: Російський "Інтерфакс"

Деталі: Російський суд задовольнив клопотання слідчого про обрання щодо Муждабаева запобіжного заходу у вигляді взяття під варту заочно.

Термін арешту у вигляді двох місяців має обчислюватися з моменту затримання журналіста на території РФ або його екстрадиції в країну.

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