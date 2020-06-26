Російський суд заочно арештував Муждабаєва
П'ятниця, 26 червня 2020, 19:01
Суд у Москві санкціонував арешт журналіста, заступника генерального директора телеканалу ATR Айдера Муждабаєва, якого в Росії звинувачують в закликах до тероризму.
Джерело: Російський "Інтерфакс"
Деталі: Російський суд задовольнив клопотання слідчого про обрання щодо Муждабаева запобіжного заходу у вигляді взяття під варту заочно.
Термін арешту у вигляді двох місяців має обчислюватися з моменту затримання журналіста на території РФ або його екстрадиції в країну.
Передісторія:
- 22 травня Муждабаєв заявив, що його у Росії офіційно визнали терористом.
- Росіяни інкримінують йому "вчинення з використанням мережі "Інтернет" публічних закликів до здійснення терористичної діяльності та публічне виправдання тероризму.