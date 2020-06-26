Российский суд заочно арестовал Муждабаева

Суд в Москве санкционировал арест журналиста, заместителя генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев, которого в России обвиняют в призывах к терроризму.

Источник: Российский "Интерфакс"

Детали: Российский суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Муждабаева меры пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Срок ареста в виде двух месяцев должен исчисляться с момента задержания журналиста на территории РФ или его экстрадиции в страну.

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