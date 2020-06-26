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Российский суд заочно арестовал Муждабаева

Пятница, 26 июня 2020, 19:01

Суд в Москве санкционировал арест журналиста, заместителя генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев, которого в России обвиняют в призывах к терроризму.

Источник: Российский "Интерфакс"

Детали: Российский суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Муждабаева меры пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Срок ареста в виде двух месяцев должен исчисляться с момента задержания журналиста на территории РФ или его экстрадиции в страну.

Предыстория:

  • 22 мая Муждабаев заявил, что его в России официально признали террористом.
  • Россияне инкриминируют ему "совершение с использованием сети "Интернет" публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма.

Темы: РосcиясудСМИ


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