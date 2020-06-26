Российский суд заочно арестовал Муждабаева
Пятница, 26 июня 2020, 19:01
Суд в Москве санкционировал арест журналиста, заместителя генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев, которого в России обвиняют в призывах к терроризму.
Источник: Российский "Интерфакс"
Детали: Российский суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Муждабаева меры пресечения в виде заключения под стражу заочно.
Срок ареста в виде двух месяцев должен исчисляться с момента задержания журналиста на территории РФ или его экстрадиции в страну.
Предыстория:
- 22 мая Муждабаев заявил, что его в России официально признали террористом.
- Россияне инкриминируют ему "совершение с использованием сети "Интернет" публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма.