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Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"

П'ятниця, 26 червня 2020, 20:52
Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – Схеми

Федеральний кримінальний суд Швейцарії 26 червня визнав винним колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 мільйона євро через швейцарську фінансову систему "в складі злочинного угруповання".

Джерело: журналісти програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) із посиланням на три джерела, обізнані в процесі

Деталі: Також суд визнав винним ще одного громадянина України Павла Скаленка, який разом із ексдепутатом фігурує і в українському кримінальному провадженні НАБУ та САП.

Миколі Мартиненку оголосили покарання у вигляді 28 місяців ув’язнення, 12 з яких – "безумовного відбування". Павлу Скаленку – 24 місяці ув’язнення.

Засідання кримінальної палати Федерального кримінального суду відбулося 26 червня о 14:00 за місцевим часом у місті Беллінцона.

Як стверджували раніше швейцарські правоохоронці, Микола Мартиненко та Павло Скаленко підозрювались у тому, що відкривали в швейцарських банках рахунки, з яких купували нерухоме майно та активи у Швейцарії та інших країнах – таким чином відмиваючи кошти, отримані незаконним шляхом в Україні та Чехії.

За даними слідства, колишній депутат доручив спільнику – Павлу Скаленку – створити офшорну компанію в Республіці Панама. Її директорами виступали різні громадяни Панами, але всі вони призначили Мартиненка своїм уповноваженим представником.

Відтак, стверджують правоохоронці, за вказівкою Мартиненка його спільник відкривав банківські рахунки у Швейцарії від імені офшорної компанії, зазначаючи в документах бенефіціарним власником активів Миколу Мартиненка.

Сам Мартиненко своєї провини за цими звинуваченнями не визнавав.

Справа у Швейцарії пов’язана із українською справою щодо колишнього народного депутата та його спільників, яку вели НАБУ й САП і яка нині розглядається у Вищому антикорупційному суді.

Передісторія:

В Україні Мартиненка обвинувачувають в організації схеми з розкрадання на двох держпідприємствах. Крім епізоду з "Енергоатомом" є ще другий,  що стосується закупівлі ДП "СхідГЗК" уранового концентрату. Підприємство мало самостійно забезпечити видобуток сировини, проте керівництво закупило її за кордоном через австрійську фірму-прокладку "Штоєрман", пов’язану з Мартиненком, спричинивши шкоду у розмірі 17,2 млн доларів США.

У грудні 2019 року прокуратура Швейцарії направила до суду справу Мартиненка, якого там підозрюють у відмиванні коштів на 2,8 млн євро.

Знати більше: Під прицілом Європи. В яких справах за кордоном фігурує Мартиненко

"Українська правда" в Threads

Теми: судМартиненкоШвейцарія
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