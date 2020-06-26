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Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко до 28 месяцев заключения за отмывание средств – "Схемы"

Пятница, 26 июня 2020, 20:52

Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал виновным бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки".

Источник: журналисты программы "Схемы" (проект Радио Свобода и UA: Первый) со ссылкой на три источника, знакомые в процессом

Детали: Также суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с ексдепутатом фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.

Николаю Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых - "безусловного отбывания". Павлу Скаленко - 24 месяца тюрьмы.

Заседание уголовной палаты Федерального уголовного суда состоялось 26 июня в 14:00 по местному времени в городе Беллинцона.

Как утверждали ранее швейцарские правоохранители, Николай Мартыненко и Павел Скаленко подозревались в том, что открывали в швейцарских банках счета, с которых покупали недвижимость и активы в Швейцарии и других странах – таким образом отмывая средства, полученные незаконным путем в Украине и Чехии.

По данным следствия, бывший депутат поручил сообщнику – Павлу Скаленко – создать оффшорную компанию в Республике Панама. Ее директорами выступали разные граждане Панамы, но все они называли Мартыненко своим уполномоченным представителем.

Поэтому, утверждают правоохранители, по указанию Мартыненко его сообщник открывал банковские счета в Швейцарии от имени оффшорной компании, отмечая в документах бенефициарным владельцем активов самого Николая Мартыненко.

Мартыненко своей вины по этим обвинениям не признавал.

Дело в Швейцарии связано с украинским делом в отношении бывшего народного депутата и его сообщников, которое вели НАБУ и САП, и которое сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Предыстория:

В Украине Мартыненко обвиняют в организации схемы по хищению на двух госпредприятиях. Кроме эпизода с "Энергоатомом" есть еще второй, касается закупки ГП "ВостГОК" уранового концентрата. Предприятие должно самостоятельно обеспечить добычу сырья, однако руководство закупило ее за рубежом через австрийскую фирму-прокладку "Штоерман", связанную с Мартыненко, вызвав ущерб в размере 17,2 млн долларов США.

В декабре 2019 года прокуратура Швейцарии направила в суд дело Мартыненко, которого там подозревают в отмывании средств на 2,8 млн евро.

Знать больше: Под прицелом Европы. В каких делах за рубежом фигурирует Мартыненко

Темы: судМартыненкоШвейцария


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