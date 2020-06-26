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Понад мільярд гривень збитків спричинили затоплення на Буковині – ОДА

П'ятниця, 26 червня 2020, 21:52
Понад мільярд гривень збитків спричинили затоплення на Буковині – ОДА

У Чернівецькій області за попередніми підрахунками негода завдала збитків на 1 мільярд 50 мільйонів гривень.

Джерело: заступник голови Чернівецької ОДА Олексій Бойко, який очолює штаб із ліквідації наслідків негоди в коментарі "Укрінформу"

Пряма мова Бойка: "Підрахунки збитків ще тривають. Бо не скрізь зійшла вода і ще не встановлені повністю збитки по населенню. Але за попередніми даними, які вже обраховані, збитки від паводка складають 1 мільярд 50 мільйонів гривень".

Деталі: Сюди врахували пошкоджені і зруйновані мости, дамби, дороги місцевого і державного значення, також попередні дані збитків для місцевого населення.

Найбільш постраждали від негоди населені пункти та інфраструктура у Путильському, Вижницькому та Кіцманському районах.

Наразі представники органів місцевої влади здійснюють подворовий обхід та формують списки людей, яким буде виплачуватися компенсація за завдані стихією збитки. Чиновники обласної адміністрації обіцяють у максимально стислі строки почати виплачувати людям гроші.

Передісторія:

  • За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на заході України у 2020 році перевищує масштаби стихійного лиха 2008 року.
  • Причиною повеней на Західній Україні поряд з вирубкою лісів стали сильні затяжні дощі і паводки.
  • 25 червня Кабмін виділив понад 700 млн гривень для подолання наслідків стихії.

Теми: Чернівецька областьстихійне лихо
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