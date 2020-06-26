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Более миллиарда гривен убытков вызвали наводнения на Буковине – ОГА

Пятница, 26 июня 2020, 21:52

В Черновицкой области по предварительным подсчетам непогода нанесла ущерб на 1 млрд 50 млн гривен.

Источник: заместитель председателя Черновицкой ОГА Алексей Бойко, возглавляющий штаб по ликвидации последствий непогоды в комментарии "Укринформу"

Прямая речь Бойко: "Подсчеты ущерба продолжаются. Потому что везде сошла вода и еще не установлены полностью убытки по населению. Но по предварительным данным, уже просчитаны, убытки от паводка составляют 1 млрд 50 млн гривен".

Детали: Сюда учли повреждены и разрушены мосты, дамбы, дороги местного и государственного значения, а также предварительные данные убытков для местного населения.

Наиболее пострадали от непогоды населенные пункты и инфраструктура в Путильском, Выжницком и Кицманском районах.

Сейчас представители органов местной власти осуществляют подворовой обход и формируют списки людей, которым будет выплачиваться компенсация за причиненный стихией ущерб. Чиновники областной администрации обещают в максимально сжатые сроки начать выплачивать людям деньги.

Предыстория:

  • По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, потоп на западе Украины в 2020 году превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.
  • Причиной наводнений на Западной Украине наряду с вырубкой лесов стали сильные затяжные дожди и паводки.
  • 25 июня Кабмин выделил более 700 млн гривен для преодоления последствий стихии.

Темы: Черновицкая областьстихийное бедствие


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