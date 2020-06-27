Шмигаль розповів, чому плагіатора та ексрегіонала призначили в.о. міністра освіти

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що новопризначений в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет має "добре і ясне бачення" і "менеджерський досвід" та запевняє, що президент Володимир Зеленський не тиснув на нього щодо призначення.

Джерело: Шмигаль в інтерв’ю для BBC News Україна

Пряма мова: "Пана Шкарлета при зустрічі з президентом висунули ректори як одного з кандидатів. Ми мали з ним і формальну співбесіду, і розмову щодо загальної філософії та стратегії розвитку освіти та науки.

В чоловіка добре і ясне бачення, має менеджерський досвід. Це були характеристики, які зібрання провідних ректорів давали йому під час зустрічі з президентом".

Деталі: Очільник уряду стверджує, що парламент не відмовляв у призначенні Шкарлета, маючи на увазі результати засідання комітету, який вирішив не рекомендувати Верховній Раді голосувати "За".

"Як такої відмови парламенту не було. Ми говоримо про те, що виконання обов'язків міністра освіти та науки – це шанс кандидата проявити себе, свою стратегію, філософію, навички та професіоналізм".

Як довго Шкарлет може перебувати у статусі в.о., прем’єр не знає. Проте прогнозує, що колишній ректор матиме три місяці на "ознайомлення з ситуацією і прояв професіоналізму".

"Парламент вже збирається йти на канікули. А міністрів призначає парламент. Думаю, традиційний тримісячний термін – це той час, за який людина може ознайомитись із ситуацією і проявити своє бачення чи професіоналізм на посаді", – вважає Шмигаль.

Очільник Кабміну також запевняє, що Зеленський не причетний до скандального призначення. "Президент ніколи на мене не тиснув і не тисне з жодних питань", – сказав він.

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