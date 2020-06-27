Шмигаль розповів, чому плагіатора та ексрегіонала призначили в.о. міністра освіти
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що новопризначений в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет має "добре і ясне бачення" і "менеджерський досвід" та запевняє, що президент Володимир Зеленський не тиснув на нього щодо призначення.
Джерело: Шмигаль в інтерв’ю для BBC News Україна
Пряма мова: "Пана Шкарлета при зустрічі з президентом висунули ректори як одного з кандидатів. Ми мали з ним і формальну співбесіду, і розмову щодо загальної філософії та стратегії розвитку освіти та науки.
В чоловіка добре і ясне бачення, має менеджерський досвід. Це були характеристики, які зібрання провідних ректорів давали йому під час зустрічі з президентом".
Деталі: Очільник уряду стверджує, що парламент не відмовляв у призначенні Шкарлета, маючи на увазі результати засідання комітету, який вирішив не рекомендувати Верховній Раді голосувати "За".
"Як такої відмови парламенту не було. Ми говоримо про те, що виконання обов'язків міністра освіти та науки – це шанс кандидата проявити себе, свою стратегію, філософію, навички та професіоналізм".
Як довго Шкарлет може перебувати у статусі в.о., прем’єр не знає. Проте прогнозує, що колишній ректор матиме три місяці на "ознайомлення з ситуацією і прояв професіоналізму".
"Парламент вже збирається йти на канікули. А міністрів призначає парламент. Думаю, традиційний тримісячний термін – це той час, за який людина може ознайомитись із ситуацією і проявити своє бачення чи професіоналізм на посаді", – вважає Шмигаль.
Очільник Кабміну також запевняє, що Зеленський не причетний до скандального призначення. "Президент ніколи на мене не тиснув і не тисне з жодних питань", – сказав він.
Передісторія:
- 25 червня Кабмін призначив колишнього "регіонала", ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки. Також одноголосно рішенням урядовців на нього поклали виконання обов'язків міністра.
- Раніше парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки.
- 18 червня освітяни, науковці та інші небайдужі вийшли на протест під Верховну Раду проти призначення Сергія Шкарлета очільником МОН.
- Шкарлет відомий тим, що балотувався у депутати Чернігівської обласної ради від Партії регіонів а у 2015 році на місцевих виборах балотувався до Чернігівської облради вже від Блоку Петра Порошенка, але його не обрали.
- Також у його наукових роботах виявлено великі обсяги плагіату. Окрім того, новопризначеного очільника МОН звинувачують у корупційних "хвостах". Наприклад, у січні 2020-го Чернігівський технологічний університет придбав за державні гроші білий пікап Volkswagen Amarok VOLCANO вартістю більше 1,5 млн грн.