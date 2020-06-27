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Шмыгаль рассказал, почему плагиатора и экс-регионала назначили и.о. министра образования

Суббота, 27 июня 2020, 01:37
Шмыгаль рассказал, почему плагиатора и экс-регионала назначили и.о. министра образования

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что новый и.о. министра образования Сергей Шкарлет имеет "хорошо и ясное видение" и "менеджерский опыт" и уверяет, что президент Владимир Зеленский не давил на него при назначении.

Источник: Шмыгаль в интервью BBC News Украина

Прямая речь: "Господина Шкарлета при встрече с президентом выдвинули ректора как одного из кандидатов. Мы имели с ним и формальное собеседование, и разговор об общей философии и стратегии развития образования и науки.

У мужчины хорошо и ясное видение, имеет менеджерский опыт. Это были характеристики, которые собрания ведущих ректоров давали ему во время встречи с президентом".

Детали: Глава правительства утверждает, что парламент не отказывал в назначении Шкарлета, имея в виду результаты заседания комитета, которые решил не рекомендовать Верховной Раде голосовать "За".

"Как такого отказа парламента не было. Мы говорим о том, что выполнение обязанностей министра образования и науки – это шанс кандидата проявить себя, свою стратегию, философию, навыки и профессионализм".

Как долго Шкарлет может находиться в статусе и.о., премьер не знает. Однако прогнозирует, что у бывший ректора будет три месяца на "знакомство с ситуацией и проявление профессионализма".

"Парламент уже собирается идти на каникулы. А министров назначает парламент. Думаю, традиционный трехмесячный срок – это то время, за которое человек может ознакомиться с ситуацией и проявить свое видение или профессионализм в должности", – считает Шмыгаль. 

Глава Кабмина также уверяет, что Зеленский не причастен к скандальному назначению. "Президент никогда на меня не давил и не давит ни по каким вопросам", – сказал он.

Предыстория:

  • 25 июня Кабмин назначил бывшего "регионала", ректор Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета заместителем министра образования и науки. Также единогласно решением правительства на него возложили исполнение обязанностей министра.
  • Ранее парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.
  • 18 июня педагоги, ученые и другие неравнодушные вышли на протест под Верховную Раду против назначения Сергея Шкарлета главой МОН.
  • Шкарлет известен тем, что баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от Партии регионов а в 2015 году на местных выборах баллотировался в Черниговский облсовет уже от Блока Петра Порошенко, но его не выбрали.
  • Также в его научных работах обнаружены большие объемы плагиата. Кроме того, вновь главы МОН обвиняют в коррупционных "хвостах". Например, в январе 2020-го Черниговский технологический университет приобрел за государственные деньги белый пикап Volkswagen Amarok VOLCANO стоимостью более 1,5 млн грн.

Украинская правда

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Темы: ШмыгальМинобразованияКабинет министров
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