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У 13 областях можуть посилити карантинні заходи – Степанов

Субота, 27 червня 2020, 09:42

Через перевищення ряду критеріїв щодо розповсюдження коронавірусу у 13 областях України головні санітарні лікарі цих регіонів будуть звертатися до комісій ТЕБ та НС щодо посилення карантинних заходів на цих територіях.

Джерело: брифінг міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Пряма мова: "В умовах адаптивного карантину ми побачили різке зростання в деяких областях – збільшення кількості нових випадків, погіршення динаміки, різке заповнення ліжок у лікарнях, які виділені під COVID-19.

Тобто ті критерії, які у нас визначені в постанові, перебільшені по 13 областях нашої країни – це і західні області, і місто Київ.

Тому буде відповідне подання від головних санітарних лікарів областей на регіональні комісії ТЕБ та НС, які будуть приймати рішення щодо посилення карантинних заходів на території того чи іншого регіону".  

Деталі: Степанов зазначив, що посилення карантинних заходів може стосуватися роботи міського транспорту, спортивних закладів, а також дошкільних і "решти закладів, які є в країні".

Що передувало: За минулу добу, 26 червня, в Україні виявлено 948 випадків коронавірусу. При цьому 24 людини померло, 402 – одужало.

За добу 25 червня COVID-19 в Україні підтвердили у рекордних 1 109 осіб, при цьому 19 хворих за добу померли, 541 одужав.

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Катерина Тищенко, УП
Теми: МОЗкарантинкоронавірус


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