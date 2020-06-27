В 13 областях могут усилить карантинные меры – Степанов

Из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса в 13 областях Украины главные санитарные врачи этих регионов будут обращаться в комиссии ТЭБ и ЧС относительно усиления карантинных мер на этих территориях.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Прямая речь: "В условиях адаптивного карантина мы увидели резкий рост в некоторых областях – увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнения коек в больницах, выделенных под COVID-19.

То есть те критерии, которые у нас определены в постановлении, преувеличены по 13 областях нашей страны – это и западные области, и город Киев.

Поэтому будет соответствующее представление от главных санитарных врачей областей на региональные комиссии ТЭБ и ЧС, которые будут принимать решение об усилении карантинных мер на территории того или иного региона".

Детали: Степанов отметил, что усиление карантинных мер может касаться работы городского транспорта, спортивных учреждений, а также дошкольных и "остальных заведений, которые есть в стране".

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 26 июня, в Украине выявлено 948 случаев коронавируса. При этом 24 человека умерло, 402 - выздоровели.

За сутки 25 июня COVID-19 в Украине подтвердили у рекордных 1109 человек, при этом 19 больных за сутки умерли, 541 выздоровел.

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