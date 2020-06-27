Антирекорд у Києві: 142 випадки коронавірусу за добу

У Києві за минулу добу, 26 червня, виявили 142 випадки коронавірусу.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Дослівно: "Ситуація із захворюванням на коронавірус в столиці погіршується. Кількість людей, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилась ще на 142 людини.

На сьогодні в столиці вже 4866 підтверджених випадків захворювання на COVID-19".

Деталі: За останню добу захворіли 72 жінки віком від 19 до 75 рокiв, 60 чоловіків віком від 21 до 94 рокiв, 6 дівчаток від 9 до 16 років і 4 хлопчиків – від 2 до 15 років.

Серед нових хворих – четверо медиків. До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 21, у Деснянському – 20, а також у Печерському і Дарницькому районах – по 19 випадків.

Що передувало: За добу 25 червня захворювання на коронавірус виявили у 115 киян.

За минулу добу, 26 червня, в Україні виявлено 948 випадків коронавірусу. При цьому 24 людини померло, 402 – одужало.

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