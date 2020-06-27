Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Антирекорд у Києві: 142 випадки коронавірусу за добу

Субота, 27 червня 2020, 10:53
Антирекорд у Києві: 142 випадки коронавірусу за добу

У Києві за минулу добу, 26 червня, виявили 142 випадки коронавірусу.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Дослівно: "Ситуація із захворюванням на коронавірус в столиці погіршується. Кількість людей, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилась ще на 142 людини.

На сьогодні в столиці вже 4866 підтверджених випадків захворювання на COVID-19".

Деталі: За останню добу захворіли 72 жінки віком від 19 до 75 рокiв, 60 чоловіків віком від 21 до 94 рокiв, 6 дівчаток від 9 до 16 років і 4 хлопчиків – від 2 до 15 років.

Серед нових хворих – четверо медиків. До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів.

 

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 21, у Деснянському – 20, а також у Печерському і Дарницькому районах – по 19 випадків.

Що передувало: За добу 25 червня захворювання на коронавірус виявили у 115 киян.

За минулу добу, 26 червня, в Україні виявлено 948 випадків коронавірусу. При цьому 24 людини померло, 402 – одужало.

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївВіталій Кличкокоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
Київ
У KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
У Києві горіла АЗС, є постраждалі
Останні новини
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:19
Мінфін запустив новий інструмент для бізнесу за програмою доступних кредитів
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
Усі новини...
Реклама: