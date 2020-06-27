Антирекорд в Киеве: 142 случая коронавируса за сутки
В Киеве за минувшие сутки, 26 июня, обнаружили 142 случая коронавируса.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Дословно: "Ситуация с заболеванием коронавирусом в столице ухудшается. Количество людей, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 142 человека.
На сегодня в столице уже 4866 подтвержденных случаев заболевания COVID-19".
Детали: За последние сутки заболели 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет, 60 мужчин в возрасте от 21 до 94 лет, 6 девочек от 9 до 16 лет и 4 мальчика – от 2 до 15 лет.
Среди новых заболевших – четверо медиков. В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 21, в Деснянском – 20, а также в Печерском и Дарницком районах – по 19 случаев.
Что предшествовало: За сутки 25 июня заболевание коронавирусом обнаружили у 115 киевлян.
За прошедшие сутки, 26 июня, в Украине выявлено 948 случаев коронавируса. При этом 24 человека умерло, 402 - выздоровели.
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