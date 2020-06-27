Мартыненко заявил, что решение швейцарского суда не вступит в силу

Решение швейцарского суда относительно украинского экс-нардепа Николая Мартыненко не вступило в силу, и он уже обжаловал его в апелляционном суде.

Источник: комментарий пресс-службы Мартыненко, переданный УП

Дословно: "Тезис о "28 месяцах заключения "был манипулятивно вброшена близким к НАБУ "Радио Свобода", на самом деле 16 месяцев из них составляет условный срок. Также не соответствует действительности информация о "24 месяцах заключения" для Павла Скаленко – на самом деле это чисто условный срок".

Детали: Мартыненко утверждает, что он не совершал преступления, категорически не согласен с решением суда, и оно выходит за любые юридические рамки.

Прямая речь Мартыненко: "Из-за мирового карантина и закрытых границ я не смог присутствовать на заседании суда первой инстанции и предоставить свои объяснения. Я не смог лично ответить на вопросы суда и засвидетельствовать всю беспочвенность упоминаний моего имени в этом деле. Решение суда является промежуточным и не окончательным, оно не вступит в силу, и я уже обжаловал его в апелляции".

"Я не нарушал никаких законов и готов помочь швейцарскому правосудию разобраться в деле, основывается на искаженной и манипулятивной информации. Я буду настаивать на том, чтобы лично свидетельствовать в Апелляционном суде Швейцарии и показать всю беспочвенность этого дела".

"Швейцарский прокурор Урс Кьолли пытался не допустить передачи дела в суд, осознавая его провальность. За 7 лет господин Кьолли несколько раз смягчал обвинения, незаконно разглашал материалы дела Сергею Лещенко (который потом использовал это для информационного киллерства) и всячески затягивал время. Я только через суд заставил прокурора передать дело в суд для рассмотрения по существу".

Что предшествовало: 26 июня программа "Схемы" сообщила, что федеральний уголовный суд Швейцарии признал виновным экс-нардепа Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки".

Предыстория:

В декабре 2019 года Прокуратура Швейцарии направила в суд дело украинского бывшего депутата Николая Мартыненко, которого там подозревают в отмывании средств на 2,8 млн евро.

В Украине Мартыненко обвиняют в организации схемы по хищению на двух госпредприятиях. Кроме эпизода с "Энергоатомом" есть еще второй, касается закупки ГП "ВостГОК" уранового концентрата. Предприятие должно самостоятельно обеспечить добычу сырья, однако руководство закупило ее за рубежом через австрийскую фирму-прокладку "Штоерман", связанную с Мартыненко, вызвав ущерб в размере 17,2 млн долларов США.

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