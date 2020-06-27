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Болтон: Путін думає, що може змусити Трампа танцювати під свою дудку

Субота, 27 червня 2020, 16:37

На переконання колишнього радника Білого дому з питань нацбезпеки Джона Болтона, президент РФ Володимир Путін вважає, що може маніпулювати президентом США Дональдом Трампом.

Джерело: Болтон в інтерв’ю Голосу Америки

Пряма мова: "Гадаю, Путін думає, що може змусити Трампа танцювати під свою дудку. Він бачить його наскрізь.

Я думаю, через нього для Дональда Трампа майже неможливо визнати, що Росія втручалась у вибори 2016 році, намагалась втрутитись у вибори 2018-го, і безсумнівно збирається втрутитись у вибори 2020 року. Трамп переконаний: якщо він це визнає, він підважить легітимність своєї перемоги в 2016 році.

Я думаю, що це неправильно. Але, як показала прес-конференція Гельсінського саміту, коли виявилось, що президент довірився слову Володимира Путіна більше, ніж власній розвідці, це викликало величезне занепокоєння, особливо серед наших партнерів".

Деталі: Крім цього, колишній радник з нацбезпеки Білого дому заявив, що, заморозивши військову підтримку Україні, Трамп думав про своє переобрання.

Пряма мова: "Фокус на Україні був повністю пов’язаний із завданням шкоди політичним опонентам Трампа – Гілларі Клінтон та Джо Байдену. Це не мало нічого спільного з проблемою корупції в Україні. Дивіться, є причини, а є приводи. Мантра про корупцію в Україні була приводом. Справжнім питанням було переобрання президента".

Відповідаючи на питання, чому згодом Білий дім таки розблокував військову допомогу Києву, Болтон сказав:

"Думаю, що на двопартійній основі члени Конгресу казали: "Що тут коїться? Ми затвердили ці гроші. Ви підписали закон. І всі переконані, що виділити цю безпекову допомогу – це в інтересах національної безпеки Америки. Ви маєте це зробити". У Білому домі була лише одна людина, яка коли-небудь мала сумніви щодо направлення цієї допомоги Україні – і це був Дональд Трамп. І я думаю, що зрештою лише сила і політичний тиск зобов’язали його це зробити".

Що передувало: У своїх мемуарах Болтон заявив, що президент США Дональд Трамп думав, що атака на українські кораблі російськими спецслужбами у Керченській протоці в 2018 році – це спланована провокація з боку п’ятого президента Петра Порошенка.

Він також згадував, як Порошенко просив Болтона підтримати його переобрання на другий термін на посаду глави України.

Читайте також: Як США відмовляли Порошенку та шантажували Зеленського: нові деталі з мемуарів Джона Болтона

Українська правда
Теми: СШАПутінТрамп


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