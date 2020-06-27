Болтон: Путин думает, что может заставить Трампа плясать под свою дудку
По мнению бывшего советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джона Болтона, президент РФ Владимир Путин считает, что может манипулировать президентом США Дональдом Трампом.
Источник: Болтон в интервью Голосу Америки
Прямая речь: "Я думаю, Путин думает, что может заставить Трампа плясать под свою дудку. Он видит его насквозь.
Я думаю, из-за него для Дональда Трампа почти невозможно признать, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года, пыталась вмешаться в выборы 2018-го, и несомненно собирается вмешаться в выборы 2020 года. Трамп убежден: если он это признает, он подкосит легитимность своей победы в 2016 году.
Я думаю, что это неправильно. Но, как показала пресс-конференция Хельсинского саммита, когда оказалось, что президент доверился слову Владимира Путина больше, чем собственной разведке, это вызвало огромное беспокойство, особенно среди наших партнеров".
Детали: Кроме этого, бывший советник по нацбезопасности Белого дома заявил, что, заморозив военную поддержку Украине, Трамп думал о своем переизбрании.
Прямая речь: "Фокус на Украине был полностью связан с причинением вреда политическим оппонентам Трампа – Хиллари Клинтон и Джо Байдену. Это не имело ничего общего с проблемой коррупции в Украине. Смотрите, есть причины, а есть поводы. Мантра о коррупции в Украине была поводом. Настоящим вопросом было переизбрание президента".
Отвечая на вопрос, почему впоследствии Белый дом таки разблокировал военную помощь Киеву, Болтон сказал:
"Думаю, что на двухпартийной основе члены Конгресса говорили: "Что здесь происходит? Мы утвердили эти деньги. Вы подписали закон. И все убеждены, что выделить эту помощь – это в интересах национальной безопасности Америки. Вы должны это сделать". В Белом доме был только один человек, который когда-либо имел сомнения относительно направления этой помощи Украине – и это был Дональд Трамп. И я думаю, что в конечном итоге только сила и политическое давление обязали его это сделать".
Что предшествовало: В своих мемуарах Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп думал, что атака на украинские корабли российскими спецслужбами в Керченском проливе в 2018 году - это спланированная провокация со стороны пятого президента Петра Порошенко.
Он также вспоминал, как Порошенко просил Болтона поддержать его переизбрание на второй срок на пост главы Украины.
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