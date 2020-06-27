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Місць в лікарнях бракуватиме: Степанов прогнозує стрибок заражень Covid-19

Субота, 27 червня 2020, 19:32

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов коментуючи збільшення заражень Covid-19 попередив президента Володимира Зеленського про значний стрибок захворюваності коронавірусом, який може статися незабаром.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Пряма мова: "Якщо зараз не почати дотримуватися контролю, то ми матимемо ще гірший результат за два тижні".

Деталі: Міністр наголосив, що з таким поширенням хвороби потрібно говорити про готовність лікарень не лише другої, а й третьої хвилі.

Степанов зазначив, що система охорони здоров’я нині працює краще, ніж на початку епідемії, однак у будь-якій країні можливості медицини обмежені в разі великого напливу хворих. Якщо в деяких областях наразі заповнені 40-60% ліжок, то, за його словами, з нинішньою динамікою дуже скоро місць бракуватиме.

Очільник МОЗ констатував, що за останній місяць ситуація в країні значно погіршилася: якщо на кінець травня фіксувалося 300-400 лабораторно підтверджених випадків зараження на добу, то нині – 900-1000, також втричі зросла кількість тих, кого госпіталізують. Основна причина такого стану справ, за словами міністра, це нехтування правилами карантину.

Нагадаємо: За минулу добу, 26 червня, в Україні виявлено 948 випадків коронавірусу. При цьому 24 людини померло, 402 – одужали.

Через перевищення низки критеріїв щодо розповсюдження коронавірусу в 13 областях України головні санітарні лікарі цих регіонів будуть звертатися до комісій ТЕБ та НС щодо посилення карантинних заходів на цих територіях.

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяМОЗ


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