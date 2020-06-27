Мест в больницах не хватит: Степанов прогнозирует скачок заражений Covid-19

Министр здравоохранения Максим Степанов комментируя увеличение заражений Covid-19 предупредил президента Владимира Зеленского о существенном скачке заболеваемости коронавирусом, который может произойти в скором времени.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Прямая речь: "Если сейчас не начать соблюдать контроль, то мы получим еще худший результат через две недели".

Детали: Министр отметил, что с таким распространением болезни нужно говорить о готовности больниц не только второй, но и третьей волны.

Степанов сказал, что система здравоохранения сейчас работает лучше, чем в начале эпидемии, однако в любой стране возможности медицины ограничены в случае большого наплыва больных. Если в некоторых областях пока заполнены 40-60% коек, то, по его словам, с нынешней динамикой очень скоро мест не будет.

Глава Минздрава констатировал, что за последний месяц ситуация в стране значительно ухудшилась: если на конец мая фиксировалось 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения в сутки, то сейчас - 900-1000, также втрое возросло количество тех, кого госпитализируют. Основная причина такого положения дел, по словам министра, это пренебрежение правилами карантина.

Напомним: За минувшие сутки, 26 июня, в Украине выявлено 948 случаев коронавируса. При этом 24 человека умерли, 402 - выздоровели.

Из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса в 13 областях Украины главные санитарные врачи этих регионов будут обращаться в комиссии ТЭБ и ЧС по усилению карантинных мероприятий на этих территориях.