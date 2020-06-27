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МОЗ назвало головні причини сплеску хвороби: серед них – забитий транспорт

Субота, 27 червня 2020, 21:53
МОЗ назвало головні причини сплеску хвороби: серед них – забитий транспорт

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що основна причина різкого зростання захворюваності на Covid-19 – понаднормове перевезення людей у громадському транспорті, нехтування засобами індивідуального захисту, недотримання соціальної дистанції.

Джерело: селекторна нарада президента Володимира Зеленського, в якій взяли участь  урядовці, представники правоохоронних органів, очільники обласних державних адміністрацій та міські голови

Деталі: За словами Степанова, протягом останнього місяця ситуація з розповсюдженням вірусу в країні суттєво погіршилася. Щоденно фіксується вже не 300-400 заражених, як було у травні, а близько тисячі. Також зросла кількість тих, кого госпіталізують.

Основна причина такого стану справ, за словами міністра, нехтування переліченими правилами карантину.

Міністр додав, що Одещина є яскравим прикладом того, що легковажне ставлення до правил призводить до стрімкого поширення коронавірусу.

Нагадаємо: За минулу добу, 26 червня, в Україні виявлено 948 випадків коронавірусу. При цьому 24 людини померло, 402 – одужали.

Через перевищення низки критеріїв щодо розповсюдження коронавірусу в 13 областях України головні санітарні лікарі цих регіонів будуть звертатися до комісій ТЕБ та НС щодо посилення карантинних заходів на цих територіях.

Українська правда

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Теми: МОЗкарантинкоронавірус
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