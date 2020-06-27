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Минздрав назвал главные причины всплеска болезни: среди них – забитый транспорт

Суббота, 27 июня 2020, 21:53

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что основная причина резкого роста заболеваемости Covid-19 - сверхнормовые перевозки людей в общественном транспорте, пренебрежение средствами индивидуальной защиты, несоблюдение социальной дистанции.

Источник: селекторное совещание президента Владимира Зеленского, в котором приняли участие члены правительства, представители правоохранительных органов, руководители областных государственных администраций и мэры

Детали: По словам Степанова, в течение последнего месяца ситуация с распространением вируса в стране существенно ухудшилась. Ежедневно фиксируется уже не 300-400 зараженных, как было в мае, а около тысячи. Также возросло количество тех, кого госпитализируют.

Основная причина такого положения дел, по словам министра, пренебрежение перечисленными правилами карантина.

Министр добавил, что Одесская область является ярким примером того, что легкомысленное отношение к правилам приводит к стремительному распространению коронавируса.

Напомним: За минувшие сутки, 26 июня, в Украине выявлено 948 случаев коронавируса. При этом 24 человека умерли, 402 - выздоровели.

Из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса в 13 областях Украины главные санитарные врачи этих регионов будут обращаться в комиссии ТЭБ и ЧС по усилению карантинных мероприятий на этих территориях.

Украинская правда
Темы: Минздравкарантинкоронавирус


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