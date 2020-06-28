Більше 400 медиків підхопили коронавірус на Рівненщині за час пандемії
За весь час поширення коронавірусу у Рівненській області інфікувались 434 медпрацівники. Загалом же в регіоні виявили 3568 випадки захворювання.
Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook
Деталі: Станом на 27 червня коронавірус підтвердили у 57 мешканців області. Зокрема, захворіли 10 осіб із Березнівського району, 10 – з міста Вараш та 15 людей із Сарненського району.
Вік нових хворих від 13 до 83 років.
Окрім того, за час пандемії коронавірус зареєстрували у 214 дітей. Через ускладнення викликані COVID-19 померло 67 людей.
Наразі подолали хворобу 1739 жителів області. 27 червня одужало ще 28 людей із Березнівського, Рівненського, Сарненського районів та м. Рівне.
На дослідженні в лабораторіях залишилось 408 зразків.
Що передувало: За час епідемії в Україні коронавірус виявили майже у 6 тисяч медичних працівників, що складає 17% від усіх зафіксованих випадків захворювання.
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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Нагадаємо:
- За минулу добу, 26 червня, в Україні виявлено 948 випадків коронавірусу. При цьому 24 людини померло, 402 – одужало.
- Через перевищення ряду критеріїв щодо розповсюдження коронавірусу у 13 областях України головні санітарні лікарі цих регіонів будуть звертатися до комісій ТЕБ та НС щодо посилення карантинних заходів на цих територіях.