Более 400 медиков подхватили коронавирус на Ровенщине за время пандемии
За все время распространения коронавируса в Ровенской области заразились 434 медработники. Всего же в регионе обнаружили 3568 случаев заболевания.
Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook
Детали: По состоянию на 27 июня коронавирус подтвердили у 57 жителей области. В частности, заболели 10 человек с Березновского района, 10 – с города Вараш и 15 человек с Сарненского района.
Возраст новых больных от 13 до 83 лет.
Кроме того, за время пандемии коронавирус зарегистрировали у 214 детей.
Из-за осложнений, вызванных COVID-19, умерло 67 человек.
Сейчас преодолели болезнь 1739 жителей области. 27 июня выздоровели еще 28 человек с Березновского, Ровенского, Сарненского районов и г. Ровно.
На исследовании в лабораториях осталось 408 образцов.
Что предшествовало: За время эпидемии в Украине коронавирус обнаружили почти у 6000 медицинских работников, что составляет 17% от всех зафиксированных случаев заболевания.
Читайте также: Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно
История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране
Напомним:
- За прошедшие сутки, 26 июня, в Украине выявлено 948 случаев коронавируса. При этом 24 человека умерло, 402 - выздоровели.
- Из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса в 13 областях Украины главные санитарные врачи этих регионов будут обращаться в комиссии ТЭБ и ЧС относительно усиления карантинных мер на этих территориях.