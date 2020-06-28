Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Более 400 медиков подхватили коронавирус на Ровенщине за время пандемии

Воскресенье, 28 июня 2020, 00:21
Более 400 медиков подхватили коронавирус на Ровенщине за время пандемии

За все время распространения коронавируса в Ровенской области заразились 434 медработники. Всего же в регионе обнаружили 3568 случаев заболевания.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Детали: По состоянию на 27 июня коронавирус подтвердили у 57 жителей области. В частности, заболели 10 человек с Березновского района, 10 – с города Вараш и 15 человек с Сарненского района.

Возраст новых больных от 13 до 83 лет.

Кроме того, за время пандемии коронавирус зарегистрировали у 214 детей.

Из-за осложнений, вызванных COVID-19, умерло 67 человек.

Сейчас преодолели болезнь 1739 жителей области. 27 июня выздоровели еще 28 человек с Березновского, Ровенского, Сарненского районов и г. Ровно.

На исследовании в лабораториях осталось 408 образцов.

Что предшествовало: За время эпидемии в Украине коронавирус обнаружили почти у 6000 медицинских работников, что составляет 17% от всех зафиксированных случаев заболевания. 

Читайте также: Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Напомним: 

  • За прошедшие сутки, 26 июня, в Украине выявлено 948 случаев коронавируса. При этом 24 человека умерло, 402 - выздоровели.
  • Из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса в 13 областях Украины главные санитарные врачи этих регионов будут обращаться в комиссии ТЭБ и ЧС относительно усиления карантинных мер на этих территориях.

Украинская правда
Темы: коронавирусРовенская областьмедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
Все новости...
Реклама: