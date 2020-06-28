Более 400 медиков подхватили коронавирус на Ровенщине за время пандемии

За все время распространения коронавируса в Ровенской области заразились 434 медработники. Всего же в регионе обнаружили 3568 случаев заболевания.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Детали: По состоянию на 27 июня коронавирус подтвердили у 57 жителей области. В частности, заболели 10 человек с Березновского района, 10 – с города Вараш и 15 человек с Сарненского района.

Возраст новых больных от 13 до 83 лет.

Кроме того, за время пандемии коронавирус зарегистрировали у 214 детей.

Из-за осложнений, вызванных COVID-19, умерло 67 человек.

Сейчас преодолели болезнь 1739 жителей области. 27 июня выздоровели еще 28 человек с Березновского, Ровенского, Сарненского районов и г. Ровно.

На исследовании в лабораториях осталось 408 образцов.

Что предшествовало: За время эпидемии в Украине коронавирус обнаружили почти у 6000 медицинских работников, что составляет 17% от всех зафиксированных случаев заболевания.

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История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Напомним: