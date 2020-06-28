Коронавирус в Украине: еще 917 заражений и 19 летальных случаев

За прошедшие сутки, 27 июня, в Украине зафиксировали 917 больных коронавирусом, Covid-19 унес жизни 19 человек.

Источник: данные СНБО

Больше всего новых случаев за минувшие сутки обнаружили на Львовщине - 173, и в Ровенской области - 93.

Сообщается, что болезнь преодолели еще 233 человека.

28 июня по состоянию на 9:00 в Украине 42 982 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1 129 летальных, 18 934 пациента выздоровели. Всего проведено 641 911 тестирований методом ПЦР.

Количество активных больных состоянию на воскресенье составляет 22 919 человек.

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Напомним: 26 июня было в Украине выявлено 948 случаев коронавируса. При этом 24 человека умерло, 402 - выздоровели.