Коронавирус в Украине: еще 917 заражений и 19 летальных случаев
За прошедшие сутки, 27 июня, в Украине зафиксировали 917 больных коронавирусом, Covid-19 унес жизни 19 человек.
Источник: данные СНБО
Больше всего новых случаев за минувшие сутки обнаружили на Львовщине - 173, и в Ровенской области - 93.
Сообщается, что болезнь преодолели еще 233 человека.
28 июня по состоянию на 9:00 в Украине 42 982 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1 129 летальных, 18 934 пациента выздоровели. Всего проведено 641 911 тестирований методом ПЦР.
Количество активных больных состоянию на воскресенье составляет 22 919 человек.
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Напомним: 26 июня было в Украине выявлено 948 случаев коронавируса. При этом 24 человека умерло, 402 - выздоровели.