В Україні черговий коронавірусний антирекорд: сплеск госпіталізації

Минулої доби, 27 червня, в Україні було госпіталізовано 237 людей із коронавірусом, що є рекордним значенням за весь час епідемії.

Джерело: брифінг міністра охорони здоров’я Маскима Степанова

Деталі: Загалом у суботу було зафіксовано 917 випадків захворювання на COVID-19, з них 19 летальних. Одужало 233 пацієнта.

Від початку пандемії в Україні захворіли 42 982 людини, з них 1 129 осіб померли.

Нагадаємо: За останніми даними, найбільше нових заражень коронавірусом за минулу добу зафіксовано у Львівській і Рівненській областях та на Закарпатті.