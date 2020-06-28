В Україні черговий коронавірусний антирекорд: сплеск госпіталізації
Неділя, 28 червня 2020, 10:36
Минулої доби, 27 червня, в Україні було госпіталізовано 237 людей із коронавірусом, що є рекордним значенням за весь час епідемії.
Джерело: брифінг міністра охорони здоров’я Маскима Степанова
Деталі: Загалом у суботу було зафіксовано 917 випадків захворювання на COVID-19, з них 19 летальних. Одужало 233 пацієнта.
Від початку пандемії в Україні захворіли 42 982 людини, з них 1 129 осіб померли.
Нагадаємо: За останніми даними, найбільше нових заражень коронавірусом за минулу добу зафіксовано у Львівській і Рівненській областях та на Закарпатті.
Світлана Кізілова, УП