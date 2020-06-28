В Украине очередной коронавирусный антирекорд: всплеск госпитализации

За прошедшие сутки, 27 июня, в Украине были госпитализированы 237 человек с коронавирусом, что является рекордным значением за все время эпидемии.

Источник: брифинг министра здравоохранения Маскима Степанова

Детали: Всего в субботу было зафиксировано 917 случаев заболевания COVID-19, из них 19 летальных. Выздоровели 233 пациента.

С начала пандемии в Украине заболели 42 982 человека, из них 1 129 человек умерли.

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Напомним: По последним данным, больше всего новых заражений коронавирусом за минувшие сутки зафиксировали во Львовской и Ровенской областях, а также на Закарпатье.