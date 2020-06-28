Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине очередной коронавирусный антирекорд: всплеск госпитализации

Воскресенье, 28 июня 2020, 10:36
В Украине очередной коронавирусный антирекорд: всплеск госпитализации

За прошедшие сутки, 27 июня, в Украине были госпитализированы 237 человек с коронавирусом, что является рекордным значением за все время эпидемии.

Источник: брифинг министра здравоохранения Маскима Степанова

Детали: Всего в субботу было зафиксировано 917 случаев заболевания COVID-19, из них 19 летальных. Выздоровели 233 пациента.

С начала пандемии в Украине заболели 42 982 человека, из них 1 129 человек умерли.

Напомним: По последним данным, больше всего новых заражений коронавирусом за минувшие сутки зафиксировали во Львовской и Ровенской областях, а также на Закарпатье.

Светлана Кизилова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: эпидемиякоронавирусМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
эпидемия
Подрыв Каховской ГЭС: на ВОТ Херсонщины может возникнуть эпидемия – сопротивление
Новый штамм COVID может вызвать еще одну волну пандемии – ВОЗ
Эпидемия птичьего гриппа в Европе за последний год стала худшей из известных
Последние новости
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
Все новости...
Реклама: