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У МОЗ дорікнули українцям: Європа дотримується правил карантину, а ви – ні

Неділя, 28 червня 2020, 11:15
У МОЗ дорікнули українцям: Європа дотримується правил карантину, а ви – ні

Після пом’якшення карантину мешканці більшості європейських країн не припинили дотримуватися обмежень, тому зростання захворюваності на COVID-19 там не сталося, а в Україні люди почали порушувати правила, тому епідемічна ситуація погіршилась.

Джерело: заява міністра охорони здоров’я Маскима Степанова

Пряма мова: "У більшості європейських країн, окрім пом’якшення карантину, люди суворо дотримуються тих правил, які встановлені… по-друге, там достатньо суворо контролюється дотримання цих правил, як з боку власників закладів, так і з боку контролюючих органів".

Деталі: Міністр повідомив, що уряд України теж звернувся до контролюючих органів з проханням встановити більш суворий контроль за дотриманням українцями карантинних обмежень.

Нагадаємо: Минулої доби, 27 червня, в Україні було госпіталізовано 237 людей із коронавірусом, що є рекордним значенням за весь час епідемії.

За останніми даними, найбільше нових заражень коронавірусом за минулу добу зафіксовано у Львівській і Рівненській областях та на Закарпатті.

Світлана Кізілова, УП
Теми: МОЗепідеміякоронавірус
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