В Минздраве упрекнули украинцев: Европа придерживается правил карантина, а вы - нет

После смягчения карантина жители большинства европейских стран не прекратили соблюдать ограничения, поэтому роста заболеваемости COVID-19 там не произошло, а в Украине люди начали нарушать правила, поэтому эпидемическая ситуация ухудшилась.

Источник: заявление министра здравоохранения Маскима Степанова

Прямая речь: "В большинстве европейских стран, кроме смягчения карантина, люди строго придерживаются тех правил, которые установлены... во-вторых, там достаточно строго контролируется соблюдение этих правил, как со стороны владельцев заведений, так и со стороны контролирующих органов".

Детали: Министр сообщил, что правительство Украины тоже обратилось в контролирующие органы с просьбой установить более строгий контроль за соблюдением украинцами карантина.

Напомним: за прошедшие сутки, 27 июня, в Украине были госпитализированы 237 человек с коронавирусом, что является рекордным значением за все время эпидемии.

По последним данным, больше всего новых заражений коронавирусом за минувшие сутки зафиксировали во Львовской и Ровенской областях, а также на Закарпатье.