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Біля Кримського поранено двох військових

Понеділок, 29 червня 2020, 10:30

Внаслідок ворожих обстрілів біля Кримського в понеділок поранено двох українських військових.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Російські окупанти застосували позиціях українських захисників поблизу Кримського міномети 120-го калібру, автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.

Дослівно: "Евакуаційною технікою воїнів доставлено до військово-медичного закладу, де їм оперативно надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я поранених задовільний".

Деталі: Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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