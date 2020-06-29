Біля Кримського поранено двох військових
Понеділок, 29 червня 2020, 10:30
Внаслідок ворожих обстрілів біля Кримського в понеділок поранено двох українських військових.
Джерело: пресцентр ООС
Деталі: Російські окупанти застосували позиціях українських захисників поблизу Кримського міномети 120-го калібру, автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.
Дослівно: "Евакуаційною технікою воїнів доставлено до військово-медичного закладу, де їм оперативно надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я поранених задовільний".
Деталі: Українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Українська правда