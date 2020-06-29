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Около Крымского ранены двое военных

Понедельник, 29 июня 2020, 10:30
Около Крымского ранены двое военных

Вследствие вражеских обстрелов возле Крымского в понедельник ранены двое украинских военных.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Российские оккупанты применили по позициях украинских защитников вблизи Крымского минометы 120-го калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.

Дословно: "Эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное".

Детали: Украинские военные открывали ответный огонь.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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