Около Крымского ранены двое военных
Понедельник, 29 июня 2020, 10:30
Вследствие вражеских обстрелов возле Крымского в понедельник ранены двое украинских военных.
Источник: пресс-центр ООС
Детали: Российские оккупанты применили по позициях украинских защитников вблизи Крымского минометы 120-го калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.
Дословно: "Эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное".
Детали: Украинские военные открывали ответный огонь.
Украинская правда