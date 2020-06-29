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40% українців хочуть бачити меню в ресторанах двома мовами

Понеділок, 29 червня 2020, 16:14

40% українців вважають, що меню в закладах громадського харчування має бути українською і російською мовами на всій території країни.

Джерело: опитування КМІС, проведене з 20 по 23 червня

 

Деталі: Респондентам було поставлено питання про те, якою мовою – українською та/або російською – має бути меню (опис страв) в їдальнях, закусочних, кафе і ресторанах (крім таких мов, як англійська та ін.).

Найчастіше українці обирали відповідь "українською та російською мовами на всій території країни" (40%). На другому місці відповідь "обов'язково українською мовою і додатково російською мовою, де більшість населення цього бажає" (27%).

На третьому – "тільки українською мовою на всій території країни" (25%), на четвертому – "обов'язково російською мовою і додатково українською мовою, де більшість цього бажає" (1%). 

 

Таким чином, 92% вважають, що меню українською мовою обов'язково має бути на всій території України. Російською мовою обов'язково на всій території має бути на думку 41% респондентів.

Довідка: Опитування проводилося з 20 по 23 червня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Українська правда
Теми: мовасоціологія


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