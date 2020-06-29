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40% украинцев хотят видеть меню в ресторанах на двух языках

Понедельник, 29 июня 2020, 16:14

40% украинцев считают, что меню в заведениях общественного питания должно быть на украинском и русском языках на всей территории страны.

Источник: опрос КМИС, проведенный с 20 по 23 июня

 

Детали: Респондентам был задан вопрос о том, на каком языке – украинском и/или русском – должно быть меню (описание блюд) в столовых, закусочных, кафе и ресторанах (кроме таких языков, как английский и др.).

Чаще всего украинцы выбирали ответ "на украинском и русском языках на всей территории страны" (40%). На втором месте ответ "обязательно на украинском языке и дополнительно на русском языке, где большинство населения этого желает" (27%).

На третьем – "только на украинском языке на всей территории страны" (25%), на четвертом – "обязательно на русском языке и дополнительно на украинском языке, где большинство этого желает" (1%).

 

Таким образом, 92% опрошенных считают, что меню на украинском языке обязательно должно быть на всей территории Украины. На русском языке обязательно на всей территории должно быть по мнению 41% респондентов.

Справка: Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Украинская правда
Темы: языксоциология


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