Четверо "слуг" борються всередині партії за право стати київським мером – нардеп
Четверо депутатів від "Слуги народу" Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський і Олександр Качура беруть участь у внутрішньопартійному праймеріз на кандидата в мери Києва.
Джерело: нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський і я. Усередині партії серед депутатів більше інших кандидатів поки що не було, наскільки я знаю. Але ми не виключаємо варіанту, що може хтось з'явиться в останній момент ззовні".
Деталі: Найбільш серйозним своїм суперником на майбутніх виборах у мери Києва Качура вважає нинішнього міського голову Віталія Кличка.
Нардеп прогнозує, що на виборах мера столиці буде більше десяти кандидатів.
Качура розповів, що кандидата у мери від "Слуги народу" буде визначено через декілька тижнів й останнє слово - за президентом Володимиром Зеленським.
Зеленський, за його словами, у своєму рішенні опиратиметься на показники соціологічних досліджень, а кандидата висуне конференція міської партійної організації після офіційного старту виборчої кампанії.
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Нагадаємо:
- Бажання взяти участь у виборах київського міського голови вже висловили такі нардепи від "Слуги народу: Ірина Верещук, Олександр Качура та Олександр Дубінський. Також за посаду очільника столиці може позмагатись нардеп Микола Тищенко. Перед призначенням міністром культури нардеп Олександр Ткаченко також заявляв про наміри поборотись за мерське крісло.
- Лідером електоральних симпатій на виборах до міської ради, за даними соціологів, є президентська партія "Слуга народу". Водночас дослідження кількох соціологічних груп показують, що найбільшою довірою киян користується чинний мер Віталій Кличко.