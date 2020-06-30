Четверо "слуг" борються всередині партії за право стати київським мером – нардеп

Четверо депутатів від "Слуги народу" Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський і Олександр Качура беруть участь у внутрішньопартійному праймеріз на кандидата в мери Києва.

Джерело: нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський і я. Усередині партії серед депутатів більше інших кандидатів поки що не було, наскільки я знаю. Але ми не виключаємо варіанту, що може хтось з'явиться в останній момент ззовні".

Деталі: Найбільш серйозним своїм суперником на майбутніх виборах у мери Києва Качура вважає нинішнього міського голову Віталія Кличка.

Нардеп прогнозує, що на виборах мера столиці буде більше десяти кандидатів.

Качура розповів, що кандидата у мери від "Слуги народу" буде визначено через декілька тижнів й останнє слово - за президентом Володимиром Зеленським.

Зеленський, за його словами, у своєму рішенні опиратиметься на показники соціологічних досліджень, а кандидата висуне конференція міської партійної організації після офіційного старту виборчої кампанії.

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