Четверо "слуг" борются внутри партии за право стать киевским мэром – нардеп

Четверо депутатов от "Слуги народа" Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура участвуют во внутрипартийном праймериз на кандидата в мэры Киева.

Источник: нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и я. Внутри партии среди депутатов больше других кандидатов пока не было, насколько я знаю. Но мы не исключаем варианта, что может кто-то появится в последний момент извне".

Детали: Наиболее серьезным своим соперником на предстоящих выборах в мэры Киева Качура считает нынешнего мэра Виталия Кличко.

Нардеп прогнозирует, что на выборах мэра столицы будет больше десяти кандидатов.

Качура рассказал, что кандидат в мэры от "Слуги народа" будут определены через несколько недель и последнее слово - за президентом Владимиром Зеленским.

Зеленский, по его словам, в своем решении будет опираться на показатели социологических исследований, а кандидата выдвинет конференция городской партийной организации после официального старта избирательной кампании.

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