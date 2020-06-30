Четверо "слуг" борются внутри партии за право стать киевским мэром – нардеп
Четверо депутатов от "Слуги народа" Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура участвуют во внутрипартийном праймериз на кандидата в мэры Киева.
Источник: нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в интервью "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и я. Внутри партии среди депутатов больше других кандидатов пока не было, насколько я знаю. Но мы не исключаем варианта, что может кто-то появится в последний момент извне".
Детали: Наиболее серьезным своим соперником на предстоящих выборах в мэры Киева Качура считает нынешнего мэра Виталия Кличко.
Нардеп прогнозирует, что на выборах мэра столицы будет больше десяти кандидатов.
Качура рассказал, что кандидат в мэры от "Слуги народа" будут определены через несколько недель и последнее слово - за президентом Владимиром Зеленским.
Зеленский, по его словам, в своем решении будет опираться на показатели социологических исследований, а кандидата выдвинет конференция городской партийной организации после официального старта избирательной кампании.
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Напомним:
- Желание принять участие в выборах киевского городского головы уже выразили такие нардепы от "Слуги народа": Ирина Верещук, Александр Качура и Александр Дубинский. Также за пост главы столицы может посоревноваться нардеп Николай Тищенко. Перед назначением министром культуры нардеп Александр Ткаченко также заявлял о намерениях побороться за мэрское кресло.
- Лидером электоральных симпатий на выборах в городской совет, по данным социологов, является президентская партия "Слуга народа". В то же время исследования нескольких социологических групп показывают, что наибольшим доверием киевлян пользуется действующий мэр Виталий Кличко.