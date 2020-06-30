Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Четверо "слуг" борются внутри партии за право стать киевским мэром – нардеп

Вторник, 30 июня 2020, 16:11
Четверо слуг борются внутри партии за право стать киевским мэром – нардеп

Четверо депутатов от "Слуги народа" Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура участвуют во внутрипартийном праймериз на кандидата в мэры Киева.

Источник: нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и я. Внутри партии среди депутатов больше других кандидатов пока не было, насколько я знаю. Но мы не исключаем варианта, что может кто-то появится в последний момент извне".

Детали: Наиболее серьезным своим соперником на предстоящих выборах в мэры Киева Качура считает нынешнего мэра Виталия Кличко.

Нардеп прогнозирует, что на выборах мэра столицы будет больше десяти кандидатов.

Качура рассказал, что кандидат в мэры от "Слуги народа" будут определены через несколько недель и последнее слово - за президентом Владимиром Зеленским.

Зеленский, по его словам, в своем решении будет опираться на показатели социологических исследований, а кандидата выдвинет конференция городской партийной организации после официального старта избирательной кампании.

Читать также: Бывшие, будущие и вечный Кличко. Кто будет бороться за место мэра Киева

Николай Тищенко: У меня нет конкурентов. Не доросли еще до конкуренции со мной

Четыре штабы "Слуги народа": как организована подготовка к местным выборам в Зеленского

Напомним:

  • Желание принять участие в выборах киевского городского головы уже выразили такие нардепы от "Слуги народа": Ирина Верещук, Александр Качура и Александр Дубинский. Также за пост главы столицы может посоревноваться нардеп Николай Тищенко. Перед назначением министром культуры нардеп Александр Ткаченко также заявлял о намерениях побороться за мэрское кресло.
  • Лидером электоральных симпатий на выборах в городской совет, по данным социологов, является президентская партия "Слуга народа". В то же время исследования нескольких социологических групп показывают, что наибольшим доверием киевлян пользуется действующий мэр Виталий Кличко.

Темы: Слуга народаКиевместная властьвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Слуга народа
"Слуга" Кривошеев написал заявление о выходе из партии: не устраивает кадровая политика
Лишённому депутатства Аристову вручили подозрение после скандала с Мальдивами
Нардепу Марченко не избирают меру пресечения, потому что она, беременная, в больнице – источник
Последние новости
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
Все новости...
Реклама: