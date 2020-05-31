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Двоє "слуг народу" заявили про участь у праймеріз на кандидата в мери Києва

Неділя, 31 травня 2020, 19:40

Нардепи від "Слуги народу" Олександр Ткаченко та Олександр Дубінський оголосили, що братимуть участь у праймеріз партії щодо визначення кандидатури в мери Києва.

Джерело: звернення Ткаченка в Facebook, відеозвернення Дубінського

Пряма мова Ткаченка: "Думаю, настав час повернути гордість за те, яке місто може бути сьогодні та завтра. Містом для людей, а не для ненажерливих чиновників чи забудовників. Місто, в якому жити достойно, красиво і приємно.

Тому вирішив брати участь у праймеріз "Слуги народу" на вибори мера міста. Повернемо собі гордість за Київ".

Деталі: Разом з тим, інший нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський теж опублікував відео, де заявив, що братиме участь у праймеріз.

Пряма мова Дубінського: "Прийняв для себе рішення взяти участь у праймеріз, які оголосив президент Володимир Зеленський для того, щоб відібрати кращого кандидата від партії "Слуга народу" для участі у виборах мера столиці України.

Давайте разом зробимо це місто знову не туйовим, а каштановим, наведемо тут порядок".

Що передувало: 19 травня депутати з парламентської фракції "Слуга народу" звернулися до президента Володимира Зеленського з пропозицією провести внутрішньопартійний відбір кандидатів на вибори мера Києва та інших міст.

Раніше перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофимов заявив, що на виборах мера Києва від "Слуги народу" буде сильна кандидатура, і це не обов'язково нардепи Микола Тищенко або Олександр Ткаченко.

Українська правда
Теми: Слуга народувибориКиїв


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