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Захист Богатирьової виграв апеляцію: арешт скасовано

Четвер, 4 червня 2020, 20:30
Захист Богатирьової виграв апеляцію: арешт скасовано

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала запобіжний захід колишньому віцепрем`єр міністру - міністру охорони здоров`я часів Віктора Януковича Раїсі Богатирьовій.

Джерело: ВАКС

Дослівно: "4 червня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника підозрюваної на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2019, якою до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

За результатами судового розгляду суд скасував ухвалу слідчого судді Печерського районного суду  Києва та відмовив у задоволенні клопотання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу".

Деталі: Суд апеляційної інстанції вирішив, що прокуратурою Києва були допущені грубі порушення норм КПК України у частині належного вручення повідомлення про підозру, а слідчий суддя Печерського суду не вжив заходів для усунення зазначених очевидних порушень кримінального процесуального закону.

"Українська правда" звернулась за коментарем до прокуратури Києва.

Водночас за даними УП, з січня 2020 року кримінальне провадження відносно Богатирьовоі розслідує Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Передісторія:

  • З жовтня по грудень 2013 року уповноважені службові особи Міністерства охорони здоров'я, на виконання бюджетної програми з розвитку служби екстреної медичної допомоги, закупили автомобілі спецпризначення (автомобілів швидкої медичної допомоги та їх устаткування-10 лотів).
  • Раїсі Богатирьовій повідомила про підозру в жовтні 2014 року Генеральна прокуратура. Їй закидають заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення.
  • 27 серпня 2019 року Богатирьова повернулася в Україну й відразу була затримана поліцією.
  • 28 серпня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури про застосування запобіжного заходу екс-міністру МОЗ у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою застави у 6 мільйонів гривень.
  • Заставу за Богатирьову вніс народний депутат народний депутат тоді представник партії "Опозиційний блок" Вадим Новинський. Вона вийшла з СІЗО вже 29 серпня.

Українська правда

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Теми: Богатирьова
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