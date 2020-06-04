Захист Богатирьової виграв апеляцію: арешт скасовано

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала запобіжний захід колишньому віцепрем`єр міністру - міністру охорони здоров`я часів Віктора Януковича Раїсі Богатирьовій.

Джерело: ВАКС

Дослівно: "4 червня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника підозрюваної на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2019, якою до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

За результатами судового розгляду суд скасував ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва та відмовив у задоволенні клопотання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу".

Деталі: Суд апеляційної інстанції вирішив, що прокуратурою Києва були допущені грубі порушення норм КПК України у частині належного вручення повідомлення про підозру, а слідчий суддя Печерського суду не вжив заходів для усунення зазначених очевидних порушень кримінального процесуального закону.

"Українська правда" звернулась за коментарем до прокуратури Києва.

Водночас за даними УП, з січня 2020 року кримінальне провадження відносно Богатирьовоі розслідує Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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