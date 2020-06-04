Захист Богатирьової виграв апеляцію: арешт скасовано
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала запобіжний захід колишньому віцепрем`єр міністру - міністру охорони здоров`я часів Віктора Януковича Раїсі Богатирьовій.
Джерело: ВАКС
Дослівно: "4 червня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника підозрюваної на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2019, якою до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
За результатами судового розгляду суд скасував ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва та відмовив у задоволенні клопотання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу".
Деталі: Суд апеляційної інстанції вирішив, що прокуратурою Києва були допущені грубі порушення норм КПК України у частині належного вручення повідомлення про підозру, а слідчий суддя Печерського суду не вжив заходів для усунення зазначених очевидних порушень кримінального процесуального закону.
"Українська правда" звернулась за коментарем до прокуратури Києва.
Водночас за даними УП, з січня 2020 року кримінальне провадження відносно Богатирьовоі розслідує Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Передісторія:
- З жовтня по грудень 2013 року уповноважені службові особи Міністерства охорони здоров'я, на виконання бюджетної програми з розвитку служби екстреної медичної допомоги, закупили автомобілі спецпризначення (автомобілів швидкої медичної допомоги та їх устаткування-10 лотів).
- Раїсі Богатирьовій повідомила про підозру в жовтні 2014 року Генеральна прокуратура. Їй закидають заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення.
- 27 серпня 2019 року Богатирьова повернулася в Україну й відразу була затримана поліцією.
- 28 серпня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури про застосування запобіжного заходу екс-міністру МОЗ у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою застави у 6 мільйонів гривень.
- Заставу за Богатирьову вніс народний депутат народний депутат тоді представник партії "Опозиційний блок" Вадим Новинський. Вона вийшла з СІЗО вже 29 серпня.