Богатирьова уже вийшла з СІЗО
Джерело: коментар "Українській правді" речниці прокуратури Києва Надії Максимець
Арештована напередодні екс-міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова вийшла зі слідчого ізолятора після внесення застави в 6 мільйонів.
Пряма мова: "Сьогодні після внесення застави у 6 млн грн підозрювана вийшла з СІЗО".
Деталі: Заставу за Богатирьову вніс народний депутат народний депутат представник партії "Опозиційний блок" Вадим Новинський.
Тепер Богатирьова має виконувати обов`язки, покладені на неї судом: не відлучатися з населеного пункту, у якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти про зміну місця проживання; утриматися від спілкування зі свідками та експертами у даному кримінальному провадженні; здати паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України.
Що відбулося раніше: 28 серпня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури про застосування запобіжного заходу екс-міністру МОЗ у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою застави у 6 мільйонів гривень.
Передісторія:
- З жовтня по грудень 2013 року уповноважені службові особи Міністерства охорони здоров'я, на виконання бюджетної програми з розвитку служби екстреної медичної допомоги, закупили автомобілі спецпризначення (автомобілів швидкої медичної допомоги та їх устаткування-10 лотів).
- Богатирьовій повідомили про підозру в жовтні 2014 року. Їй закидають заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення.
- 27 серпня Богатирьова повернулася в Україну й відразу була затримана поліцією.
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