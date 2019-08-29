Богатирьова уже вийшла з СІЗО

Джерело: коментар "Українській правді" речниці прокуратури Києва Надії Максимець

Арештована напередодні екс-міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова вийшла зі слідчого ізолятора після внесення застави в 6 мільйонів.

Пряма мова: "Сьогодні після внесення застави у 6 млн грн підозрювана вийшла з СІЗО".

Деталі: Заставу за Богатирьову вніс народний депутат народний депутат представник партії "Опозиційний блок" Вадим Новинський.

Тепер Богатирьова має виконувати обов`язки, покладені на неї судом: не відлучатися з населеного пункту, у якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти про зміну місця проживання; утриматися від спілкування зі свідками та експертами у даному кримінальному провадженні; здати паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Що відбулося раніше: 28 серпня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури про застосування запобіжного заходу екс-міністру МОЗ у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою застави у 6 мільйонів гривень.

Передісторія: