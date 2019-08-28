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Новинський внесе заставу за Богатирьову

Середа, 28 серпня 2019, 20:49

Джерело: Вадим Новинський в коментарі "Українській правді"

Новообраний народний депутат від партії "Опозиційний блок" Вадим Новинський висловив готовність внести заставу за арештовану екс-міністерку охорони здоров'я Раїсу Богатирьову.

Деталі: Новинський підтвердив, що готується внести заставу.

Що було раніше: Печерський районний суд Києва застосував раніше обраний запобіжний захід щодо Богатирьової – взяття під варту з альтернативою застави у 6 мільйонів гривень.

Розмір застави визначено з урахуванням збитків, які за даними слідства, було завдано державі.

Передісторія:

  • З жовтня по грудень 2013 року уповноважені службові особи Міністерства охорони здоров'я, на виконання бюджетної програми з розвитку служби екстреної медичної допомоги, закупили автомобілі спецпризначення (автомобілів швидкої медичної допомоги та їх устаткування-10 лотів).
  • Богатирьовій повідомили про підозру в жовтні 2014 року. Їй закидають заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення.
  • 27 серпня Богатирьова повернулася в Україну й відразу була затримана поліцією.

Українська правда

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Теми: НовинськийБогатирьова
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