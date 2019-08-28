Новинський внесе заставу за Богатирьову

Джерело: Вадим Новинський в коментарі "Українській правді"

Новообраний народний депутат від партії "Опозиційний блок" Вадим Новинський висловив готовність внести заставу за арештовану екс-міністерку охорони здоров'я Раїсу Богатирьову.

Деталі: Новинський підтвердив, що готується внести заставу.

Що було раніше: Печерський районний суд Києва застосував раніше обраний запобіжний захід щодо Богатирьової – взяття під варту з альтернативою застави у 6 мільйонів гривень.

Розмір застави визначено з урахуванням збитків, які за даними слідства, було завдано державі.

Передісторія: