Новинський внесе заставу за Богатирьову
Джерело: Вадим Новинський в коментарі "Українській правді"
Новообраний народний депутат від партії "Опозиційний блок" Вадим Новинський висловив готовність внести заставу за арештовану екс-міністерку охорони здоров'я Раїсу Богатирьову.
Деталі: Новинський підтвердив, що готується внести заставу.
Що було раніше: Печерський районний суд Києва застосував раніше обраний запобіжний захід щодо Богатирьової – взяття під варту з альтернативою застави у 6 мільйонів гривень.
Розмір застави визначено з урахуванням збитків, які за даними слідства, було завдано державі.
Передісторія:
- З жовтня по грудень 2013 року уповноважені службові особи Міністерства охорони здоров'я, на виконання бюджетної програми з розвитку служби екстреної медичної допомоги, закупили автомобілі спецпризначення (автомобілів швидкої медичної допомоги та їх устаткування-10 лотів).
- Богатирьовій повідомили про підозру в жовтні 2014 року. Їй закидають заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення.
- 27 серпня Богатирьова повернулася в Україну й відразу була затримана поліцією.
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