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Деканоідзе про обвинувачення Геращенка: Я думала, існує дно, але дна немає!

П'ятниця, 5 червня 2020, 10:39
Деканоідзе про обвинувачення Геращенка: Я думала, існує дно, але дна немає!

Колишня глава Національної поліції Хатія Деканоідзе каже, що після її відходу понад 93% звільнених колишніх міліціонерів, та тих, хто не пройшов атестацію, повернулися до лав МВС.

Джерело: Деканоідзе в коментарі "Українській правді"

Деталі: Ексглава поліції зараз перебуває в Києві (до 7 червня), і висловлює готовність до прямого діалогу з парламентаріями про справжні причини ситуації в правоохоронній системі і методи виходу з кризи.

Пряма мова: "Антон Геращенко вирішив звинуватити мене у всіх невдачах роботи поліції, я думала, існує дно, але дна немає! Ось, що хочу сказати - українське суспільство заслуговує більш гідної реакції від офіційних представників держави.

Людей цікавить справедливість і вирішення проблем, які назрівали за останній час. Вони просто хочуть відчувати надію, а не страх.

Кагарлик, Переяслав-Хмельницький, Бровари, бандитські розбірки від Закарпаття до Одеси - це не про реформу, а про тих, хто залишив систему такою яка вона була до 2015 року і позбувся всіх тих, хто хотів змінити цю систему.

Про тих, хто після мого відходу, замість продовжувати творення реформи, мовчки спостерігав, як стара система бере реванш, а понад 93% звільнених і колишніх міліціонерів, які не пройшли атестацію - повертаються в реформовану мною поліцію".

Що передувало: Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко звинуватив у провалі реформи поліції її ексочільницю Хатію Деканоідзе.

Чому це важливо: 5 червня у парламенті слухають звіт очільника МВС Арсена Авакова про ситуацію в правоохоронних органах України після низки гучних злочинів та заворушень у країні. Міністр стоїть на тому, що в поліції, як і в суспільстві, є "хороші й погані" люди. Аваков стверджує, що в МВС "зробили суттєві висновки щодо недоліків в роботі інспекції з особового складу Нацполіції".

Вранці 5 червня під будівлею Верховної Ради проходить мітинг за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Довідково: Хатія Деканоідзе працювала радником очільника МВС Арсена Авакова. Після створення Національної поліції в  2015 році очолила її. Займала цю посаду до відставки у листопаді 2016 року.

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Українська правда

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Теми: МВСДеканоідзеполіція
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