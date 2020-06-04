В Авакова знайшли винних у провалі реформи поліції

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко звинуватив у провалі реформи поліції її ексочільницю Хатію Деканоїдзе.

Джерело: Геращенко в інтерв’ю "Радіо Свободі"

Пряма мова Геращенка: "Я вважаю, що переатестація, організована Хатією Деканоїдзе, призвела до розвалу поліції і, в тому числі, не дала жодного результату.

Наприклад, один із двох ґвалтівників успішно пройшов переатестацію, організовану Хатією Деканоїдзе у 2016 році. Достатньо?".

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