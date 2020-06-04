В Авакова знайшли винних у провалі реформи поліції
Четвер, 4 червня 2020, 23:32
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко звинуватив у провалі реформи поліції її ексочільницю Хатію Деканоїдзе.
Джерело: Геращенко в інтерв’ю "Радіо Свободі"
Пряма мова Геращенка: "Я вважаю, що переатестація, організована Хатією Деканоїдзе, призвела до розвалу поліції і, в тому числі, не дала жодного результату.
Наприклад, один із двох ґвалтівників успішно пройшов переатестацію, організовану Хатією Деканоїдзе у 2016 році. Достатньо?".
Знати більше: Катування і зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика. Все, що відомо
Передісторія:
- 25 травня у місті Кагарлик Київської області було розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки. Джерела повідомили імена підозрюваних поліцейських: Сергій Сулима та Микола Кузів.
- 26 травня Голосіївський районний суд Києва арештував на два місяці поліцейських з Кагарлика Сергія Сулиму і Миколу Кузіва, яких підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки у райвідділку.
- Фракція "Голос" 2 червня розпочала збір підписів нардепівза відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
- Під проєктом постанови за відставку Авакова підписалися близько 50 нардепів від двох фракцій, інші парламентарі ставити підписи не поспішають.
- Авакова планують заслухати на годині запитань до уряду 5 травня із доповіддю щодо резонансних кримінальних подій останнього тижня.