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Уряд запанікував через зростання хворих на COVID-19

П'ятниця, 5 червня 2020, 15:04

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що якщо тенденція з погіршення епідеміологічної ситуації триватиме, то графік виходу з карантину можуть змінити.

Джерело: Офіс президента, щоденна нарада щодо протидії поширенню коронавірусу

Деталі: За словами Шмигаля, в Україні вже третій день поспіль зростає кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Дослівно: "Якщо така тенденція зберігатиметься й надалі, то пом’якшення карантину може призвести до погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

Уряд усе ще йде за обраним планом пом’якшення обмежувальних заходів, однак за умови серйозного погіршення епідеміологічної ситуації графік може бути змінений".

Водночас у штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що з 10 червня готуються до відкриття контрольних пунктів в’їзду/виїзду на лінії розмежування.

За даними ЦГЗ, станом на 5 червня в Україні "показник захворюваності склав 62 на 100 тис. населення. Для порівняння, станом на 3 червня показник захворюваності на COVID-19 склав 59,3 на 100 тис. населення. Показник летальності — 3%".

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівШмигаль коронавірускарантинCovid-2019


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