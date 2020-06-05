Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уряд запанікував через зростання хворих на COVID-19

П'ятниця, 5 червня 2020, 15:04
Уряд запанікував через зростання хворих на COVID-19

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що якщо тенденція з погіршення епідеміологічної ситуації триватиме, то графік виходу з карантину можуть змінити.

Джерело: Офіс президента, щоденна нарада щодо протидії поширенню коронавірусу

Деталі: За словами Шмигаля, в Україні вже третій день поспіль зростає кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Дослівно: "Якщо така тенденція зберігатиметься й надалі, то пом’якшення карантину може призвести до погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

Уряд усе ще йде за обраним планом пом’якшення обмежувальних заходів, однак за умови серйозного погіршення епідеміологічної ситуації графік може бути змінений".

Водночас у штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що з 10 червня готуються до відкриття контрольних пунктів в’їзду/виїзду на лінії розмежування.

За даними ЦГЗ, станом на 5 червня в Україні "показник захворюваності склав 62 на 100 тис. населення. Для порівняння, станом на 3 червня показник захворюваності на COVID-19 склав 59,3 на 100 тис. населення. Показник летальності — 3%".

Цьому передувало:

  • Кабінет міністрів вирішив послабити карантин із 5 червня, дозволивши повноцінно працювати закладам харчування, церквам – проводити богослужіння, людям старше 60-ти – покидати оселю, авіакомпаніям – здійснювати внутрішні рейси.
  • Водночас, за даними МОЗ, Київ і 7 областей не відповідають епідемічним критерія для повноцінного відкриття ресторанів і кафе.
  • Міністерство охорони здоров’я оприлюднило правила роботи ресторанів, які набудуть чинності в рамках ослаблення карантину з 5 червня.
  • Київ поки не буде послаблювати карантин через невідповідність одному із критеріїв МОЗ, рішення про відкриття ресторанів та басейнів приймуть наступного тижня.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівШмигаль коронавірускарантинCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
Кабінет міністрів
Кабмін ухвалив зміни для старту великої приватизації через Прозорро.Продажі
Кабмін призначив голову Нацполіції
Уряд скасував обмеження розміру націнки при закупівлях Міноборони
Останні новини
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
Усі новини...
Реклама: