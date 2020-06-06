У поліції порахували, скільки в Україні "злодіїв у законі"

В Україні знаходиться 15-25 так званих "злодіїв у законі". Хоча навідується до нашої держави з-за кордону близько 50 таких кримінальних авторитетів.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Ми говоримо про 15-25 "ворів у законі", які перебувають в Україні, але їх заїжджає в Україну значно більше. Більшість "ворів у законі" не українці. Українців менше 6%.

У світі десь 450 "ворів у законі". В Україну заїжджає приблизно 50, і дуже часто ці "злодії у законі" керують злочинними організаціями на відстані. Але вдумайтеся: 10 відсотків "ворів у законі" осіло в Україні".

Деталі: За словами Клименка, більшість "злодіїв у законі" – це грузини, росіяни, але не українці.

Голова Нацполіції також додав, що гроші від "роботи" кримінальних угруповань осідають у кишенях "злодіїв у законі".

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