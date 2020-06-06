Усі розділи
Укр / Рус

У поліції порахували, скільки в Україні "злодіїв у законі"

Субота, 6 червня 2020, 02:10

В Україні знаходиться 15-25 так званих "злодіїв у законі". Хоча навідується до нашої держави з-за кордону близько 50 таких кримінальних авторитетів.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 

Пряма мова: "Ми говоримо про 15-25 "ворів у законі", які перебувають в Україні, але їх заїжджає в Україну значно більше. Більшість "ворів у законі" не українці. Українців менше 6%.

У світі десь 450 "ворів у законі". В Україну заїжджає приблизно 50, і дуже часто ці "злодії у законі" керують злочинними організаціями на відстані. Але вдумайтеся: 10 відсотків "ворів у законі" осіло в Україні".

Деталі: За словами Клименка, більшість "злодіїв у законі" – це грузини, росіяни, але не українці. 

Голова Нацполіції також додав, що гроші від "роботи" кримінальних угруповань осідають у кишенях "злодіїв у законі". 

Читайте також: Законопроєкт про "злодіїв в законі": хотіли краще, а вийшло як завжди, по-російськи

Законопроєкт про "злодіїв в законі" як спосіб закривати роти

Законопроєкт про "злодіїв в законі" та Бюро фінансових розслідувань – триває нормальний парламентський процес

"Вори в законі" мають зникнути як явище з території України

Нагадаємо: 

  • 4 червня Верховна Рада ухвалила закон про відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою, який вводить в поле карної діяльності поняття "вор у законі".

Ольга Гетьманець, УП
Теми: поліціякримінал


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні знову більше півтисячі нових хворих на COVID-19

"Слуга" Верещук не проти зайняти крісло міського голови Києва

Кличко відмовився від пропозиції Порошенка представляти "ЄС" на виборах

Вибори в Києві: партія Порошенка зажадала Кличка

У прокуратурі Києва відреагували на скасування арешту для Богатирьової

Львівщина знову продовжує карантин: багато нових хворих

Усі головні новини...
поліція
Справа АТОвців Грищенків: поліція обшукала і силою взяла ДНК у “Пуми”
Біля Ради затримали 8 людей: перешкоджали акції
У Відні на акцію проти поліцейського насильства вийшли до 50 тисяч людей
Останні новини
10:44
Байден офіційно переміг у праймеріз Демократичної партії для участі виборах
10:43
ВДЕ-інвестори будуть подавати до суду на ДП "Гарантований покупець"
10:14
Вже більше 5 тисяч українських медиків підхопили коронавірус
09:53
Міська електричка у Києві запрацює лише частково
09:01
В Україні знову більше півтисячі нових хворих на COVID-19
08:44
У Харкові арештували учасників ГО, які напали на правоохоронців
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: мітинг для Авакова, зростання хворих на COVID-19
07:21
Бойовики поранили двох українських військових – ООС
06:50
Байден заручився підтримкою демократів для участі у виборах президента США
06:00
МінТОТ має намір документувати порушення прав людини на окупованих територіях
Усі новини...