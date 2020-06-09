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Венедіктова заявляє, що готова підписати підозру Порошенку

Вівторок, 9 червня 2020, 11:04
Венедіктова заявляє, що готова підписати підозру Порошенку
Фото УП

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що готова підписати підозри народним депутатам, в тому числі і Петру Порошенку, за наявності підстав і достатніх доказів.

Джерело: інтерв'ю Венедіктової "Українським новинам"

Пряма мова: "За наявності підстав і достатніх доказів у мене немає проблем підписати підозру чинним народним депутатам. Я не слабка людина і я це зроблю в чітко регламентований законом спосіб".

Деталі: На уточнююче запитання, чи готова вона підписати підозру Порошенку, генпрокурор відповіла: "У тому числі".

Вона нагадала, що 17 справ щодо Порошенка відкрив її попередник Руслан Рябошапка, ще 4 – відкрила вона (три за рішенням суду, одне за заявою нардепа Андрія Деркача).

На питання, чи є зараз підстави для оголошення підозри п'ятому президенту, Венедіктова відповіла, що йде розслідування, але "так чи інакше, прийде час приймати законні процесуальні рішення, і вони будуть різні".

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Передісторія:

  • 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
  • У свою чергу в "Європейській солідарності" заявили, що оприлюднені аудіофрагменти "сфабриковані заради дискредитації України і штучного її втягнення в американську виборчу кампанію".
  • У Порошенка додали, що одним із завдань пресконференції Деркача "є лобіювання інтересів олігарха Коломойського", мовляв, "очевидно Приватбанк – це винагорода за участь у цій російській провокації". 
  • Офіс генпрокурора через "плівки Деркача" завів на Порошенка ще одну справу про "держзраду".

Теми: ВенедіктоваПорошенкоОфіс генпрокурора
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