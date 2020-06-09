Венедіктова заявляє, що готова підписати підозру Порошенку
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що готова підписати підозри народним депутатам, в тому числі і Петру Порошенку, за наявності підстав і достатніх доказів.
Джерело: інтерв'ю Венедіктової "Українським новинам"
Пряма мова: "За наявності підстав і достатніх доказів у мене немає проблем підписати підозру чинним народним депутатам. Я не слабка людина і я це зроблю в чітко регламентований законом спосіб".
Деталі: На уточнююче запитання, чи готова вона підписати підозру Порошенку, генпрокурор відповіла: "У тому числі".
Вона нагадала, що 17 справ щодо Порошенка відкрив її попередник Руслан Рябошапка, ще 4 – відкрила вона (три за рішенням суду, одне за заявою нардепа Андрія Деркача).
На питання, чи є зараз підстави для оголошення підозри п'ятому президенту, Венедіктова відповіла, що йде розслідування, але "так чи інакше, прийде час приймати законні процесуальні рішення, і вони будуть різні".
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Передісторія:
- 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
- У свою чергу в "Європейській солідарності" заявили, що оприлюднені аудіофрагменти "сфабриковані заради дискредитації України і штучного її втягнення в американську виборчу кампанію".
- У Порошенка додали, що одним із завдань пресконференції Деркача "є лобіювання інтересів олігарха Коломойського", мовляв, "очевидно Приватбанк – це винагорода за участь у цій російській провокації".
- Офіс генпрокурора через "плівки Деркача" завів на Порошенка ще одну справу про "держзраду".