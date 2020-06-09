Венедіктова заявляє, що готова підписати підозру Порошенку

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що готова підписати підозри народним депутатам, в тому числі і Петру Порошенку, за наявності підстав і достатніх доказів.

Джерело: інтерв'ю Венедіктової "Українським новинам"

Пряма мова: "За наявності підстав і достатніх доказів у мене немає проблем підписати підозру чинним народним депутатам. Я не слабка людина і я це зроблю в чітко регламентований законом спосіб".

Деталі: На уточнююче запитання, чи готова вона підписати підозру Порошенку, генпрокурор відповіла: "У тому числі".

Вона нагадала, що 17 справ щодо Порошенка відкрив її попередник Руслан Рябошапка, ще 4 – відкрила вона (три за рішенням суду, одне за заявою нардепа Андрія Деркача).

На питання, чи є зараз підстави для оголошення підозри п'ятому президенту, Венедіктова відповіла, що йде розслідування, але "так чи інакше, прийде час приймати законні процесуальні рішення, і вони будуть різні".

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