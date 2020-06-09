Усі розділи
Укр / Рус

Венедіктова заявляє, що готова підписати підозру Порошенку

Вівторок, 9 червня 2020, 11:04
Фото УП

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що готова підписати підозри народним депутатам, в тому числі і Петру Порошенку, за наявності підстав і достатніх доказів.

Джерело: інтерв'ю Венедіктової "Українським новинам"

Пряма мова: "За наявності підстав і достатніх доказів у мене немає проблем підписати підозру чинним народним депутатам. Я не слабка людина і я це зроблю в чітко регламентований законом спосіб".

Деталі: На уточнююче запитання, чи готова вона підписати підозру Порошенку, генпрокурор відповіла: "У тому числі".

Вона нагадала, що 17 справ щодо Порошенка відкрив її попередник Руслан Рябошапка, ще 4 – відкрила вона (три за рішенням суду, одне за заявою нардепа Андрія Деркача).

На питання, чи є зараз підстави для оголошення підозри п'ятому президенту, Венедіктова відповіла, що йде розслідування, але "так чи інакше, прийде час приймати законні процесуальні рішення, і вони будуть різні".

Читайте також: У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

Передісторія:

  • 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
  • У свою чергу в "Європейській солідарності" заявили, що оприлюднені аудіофрагменти "сфабриковані заради дискредитації України і штучного її втягнення в американську виборчу кампанію".
  • У Порошенка додали, що одним із завдань пресконференції Деркача "є лобіювання інтересів олігарха Коломойського", мовляв, "очевидно Приватбанк – це винагорода за участь у цій російській провокації". 
  • Офіс генпрокурора через "плівки Деркача" завів на Порошенка ще одну справу про "держзраду".

Теми: ВенедіктоваПорошенкоОфіс генпрокурора


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вперше до роботи ТКГ залучили представників ОРДЛО

Венедіктова заявляє, що готова підписати підозру Порошенку

Офіс президента запросив у ТКГ журналістів із Донбасу

В Україні від COVID-19 одужали понад 12 тисяч людей, 810 – померли

Світовий банк: На економіку чекає найбільше падіння з часів Другої світової

У МОЗ послабили вимоги до роботи ринків

Усі головні новини...
Венедіктова
Картини Порошенка: його адвокати подали до суду на Венедіктову
Генпрокурор визнала, що бути журналістом в Україні – небезпечно
Венедіктова розповіла, як боротимуться з катуваннями в правоохоронних органах
Останні новини
13:03
Київ піднявся на 44 місця у рейтингу найдорожчих міст для емігрантів
12:59
У шести областях України немає нових випадків коронавірусу
12:34
Основною версією вбивства Давиденка є самогубство – Венедіктова
12:31
Стерненко каже, що прийшов до СБУ, але підозру йому не вручили
12:30
У Росії кількість смертей від СOVID-19 перевищила 6 тисяч
12:25
"Укроборонпром" змінив керівництво ДП "Антонов"
12:16
Венедіктова хоче вивчити "плівки Деркача" так, щоб не вплинути на вибори у США
12:10
У Києві п'яний викрав авто посла і влаштував ДТП – поліція
12:07
Реєстрація нових ФОПів перевищила докарантинні показники – дослідження
12:00
Зеленський розповів про любов до фастфуду та прокоментував скандальне фото з пробіжки
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!