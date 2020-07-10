Порошенко не вітав Путіна ні з чим – Пєсков

Зустріч Порошенка й Путіна у Мінську у серпні 2014 року

У Кремлі заявили, що, п'ятий президент України Петро Порошенко не вітав президента РФ Володимира Путіна з Днем Росії в 2014 році, а автентичність запису розмови у 2015 році підтвердити не можуть.

Джерело: речник голови російської держави Дмитро Пєсков у ході спілкування з журналістами у п'ятницю, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Пєскова попросили підтвердити чи спростувати твердження про те, що 12 червня 2014 року тодішній президент України Порошенко вітав Путіна з Днем Росії. Прессекретар Путіна сказав, що йому невідомо про телефонні розмови, в ході яких звучали б привітання.

Пряма мова Пєскова: "Не можу вам підтвердити цей факт. Ніяких обмінів вітальними посланнями, які протокольно передбачено до таких національних свят, не здійснювалося. Не здійснюється, власне, і зараз, на жаль".

Інші подробиці: Пєскова також попросили підтвердити достовірність оприлюдненої телефонної розмови нібито Порошенка й Путіна, що нібито відбувся 30 квітня 2015 року.

Пряма мова Пескова: "Перше. Ми ніколи не коментуємо і не розкриваємо деталі міжнародних розмов нашого президента з закордонними візаві, за винятком тієї інформації, котру ми даємо в повідомленнях прес-служби.

Друге. Що стосується опублікованого запису, мені невідомо про те, що така розмова могла мати місце, і також я не можу нічого сказати про автентичність цього запису".

Цьому передувало: