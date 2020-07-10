Порошенко не поздравлял Путина ни с чем – Песков
В Кремле заявили, что пятый президент Украины Петр Порошенко не поздравлял президента РФ Владимира Путина с Днем России в 2014 году, а аутентичность записи разговора в 2015 году подтвердить не могут.
Источник: пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами в пятницу, "Интерфакс-Украина"
Детали: Пескова попросили подтвердить или опровергнуть утверждения о том, что 12 июня 2014 года тогдашний президент Украины Порошенко поздравлял Путина с Днём России. Пресс-секретарь Путина сказал, что ему неизвестно о телефонных разговорах, в ходе которых звучали бы поздравления.
Прямая речь Пескова: "Не могу вам подтвердить этот факт. Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось. Не осуществляется, собственно, и сейчас, к сожалению".
Другие подробности: Пескова также попросили подтвердить достоверность ранее опубликованного телефонного разговора якобы Порошенко и Путина, который якобы состоялся 30 апреля 2015 года.
Пряма речь Пескова6 "Первое. Мы никогда не комментируем и не раскрываем детали международных разговоров нашего президента с зарубежными визави, за исключением той информации, котирую мы даём в сообщениях пресс-службы.
Второе. Что касается опубликованной записи, мне неизвестно о том, что такой разговор мог иметь место, и также я не могу ничего сказать об аутентичности этой записи".
Этому предшествовало:
- Нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в прямом эфире телепередачи заявила, что пятый президент Петр Порошенко поздравлял главу РФ Владимира Путина с днем России в июне 2014 года, когда уже шли бои за восток Украины. Порошенко обвинил ее во лжи и добавил: он выражал протест Путину, а сайт Кремля сообщил о поздравлении.
- После этого депутат Андрей Деркач на пресс-конференции в Киеве представил запись якобы разговора Порошенко и Путина от 30 апреля 2015 года, на которой двое мужчин обсуждают минские переговоры и в конце общаются почти по-дружески.