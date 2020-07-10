Порошенко не поздравлял Путина ни с чем – Песков

Встреча Порошенко и Путина в Минске в августе 2014 года

В Кремле заявили, что пятый президент Украины Петр Порошенко не поздравлял президента РФ Владимира Путина с Днем России в 2014 году, а аутентичность записи разговора в 2015 году подтвердить не могут.

Источник: пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами в пятницу, "Интерфакс-Украина"

Детали: Пескова попросили подтвердить или опровергнуть утверждения о том, что 12 июня 2014 года тогдашний президент Украины Порошенко поздравлял Путина с Днём России. Пресс-секретарь Путина сказал, что ему неизвестно о телефонных разговорах, в ходе которых звучали бы поздравления.

Прямая речь Пескова: "Не могу вам подтвердить этот факт. Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось. Не осуществляется, собственно, и сейчас, к сожалению".

Другие подробности: Пескова также попросили подтвердить достоверность ранее опубликованного телефонного разговора якобы Порошенко и Путина, который якобы состоялся 30 апреля 2015 года.

Пряма речь Пескова6 "Первое. Мы никогда не комментируем и не раскрываем детали международных разговоров нашего президента с зарубежными визави, за исключением той информации, котирую мы даём в сообщениях пресс-службы.

Второе. Что касается опубликованной записи, мне неизвестно о том, что такой разговор мог иметь место, и также я не могу ничего сказать об аутентичности этой записи".

Этому предшествовало: