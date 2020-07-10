Міна влучила в траншею: Поблизу Новолуганського поранено двох бійців ОС

Поблизу Новолуганського бойовики обстріляли з міномета українських захисників, внаслідок цього двоє бійців Об’єднаних сил України отримали осколкові поранення.

Джерело :командування ООС

Дослівно: "10 липня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню, обстрілявши українських захисників поблизу Новолуганського. Противник застосував міномет калібру 82 мм.

Одна міна потрапила в траншею, осколками поранило двох захисників України, які несли службу на спостережному посту. Українським воїнам було надано належну першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.



Російські загарбники, цілеспрямовано першими відкриваючи вогонь по позиціях наших захисників, вкотре підтвердили своє небажання дотримуватись існуючих мирних домовленостей.

Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використали наявні вогневі засоби та дали окупантам рішучу відповідь".

Цьому передувало: Поблизу Авдіївки на Донеччині ворог цього ж дня відкривав вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів: внаслідок чого один український боєць отримав вогнепальне осколкове поранення.